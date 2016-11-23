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Генералу Назарову огласили обвинительный акт в деле о сбитом над Луганском Ил-76

23 ноября в 20:00

Экс-начальнику штаба АТО инкриминируют халатное отношение к службе в условиях боевой обстановки, которое привело к тяжким последствиям.

катастрофа ИЛ-76 Луганск
Сотрудники СБУ утверждают, что передавали в штаб АТО информацию о боевиках с ПЗРК, которые находились в Луганском аэропорту
http://ivanoctober.livejournal.com
В среду, 22 ноября, в Павлоградском горрайонном суде представитель прокуратуры огласил обвинительный акт в отношении бывшего начальника штаба антитеррористической операции генерал-майора Виктора Назарова, который является подозреваемым в деле о сбитом летом 2014 года самолете Ил-76 с 49 украинскими военным на борту.

В акте сказано, что Назаров как начальник  штаба АТО был обязан осуществлять управление воинскими частями, привлеченными к операции, анализировать информацию и прогнозировать вероятные действия террористических формирований в Донбассе. Однако, занимая должность, он небрежно отнесся к выполнению своих служебных обязанностей, передает "Радио Свобода".

Кроме того, по данным следствия, Назаров доподлинно знал о расположении на аэродроме Луганска групп боевиков с переносными зенитно-ракетными комплексами и осознавал связанные с этим риски, но не предпринял никаких мер.

"13 июня 2014 года в штаб АТО из СБУ поступила информация о том, что две группы боевиков, вооруженные ПЗРК, отправились к аэродрому Луганска и намерены сбивать самолеты", – заявил прокурор.

Обвинение настаивает, что из-за халатности Назарова погибли 49 военнослужащих, а государству были нанесены убытки на сумму свыше 28,7 миллионов гривень.

Ранее сотрудники СБУ, которых в суде допросили в качестве свидетелей, заявляли, что передавали в штаб АТО информацию о группах боевиков с ПЗРК на аэродроме Луганска. Назаров эту информацию отрицал.

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В ночь с 13 на 14 июня 2014 года во время захода на посадку в аэропорту Луганска террористы подбили Ил-76 - военно-транспортный самолет Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины, на борту которого находились 40 десантников 25-й отдельной Днепропетровской бригады и 9 членов экипажа. Все погибли.

Самолет, на борту которого находились военнослужащие, техника, снаряжение и продовольствие, был поражен огнем из зенитной установки и крупнокалиберного пулемета.

В катастрофе Ил-76 обвиняется экс-заместитель начальника Генштаба ВСУ, экс-заместитель руководителя АТО, генерала Виктор Назаров, которому было объявлено о подозрении в служебной халатности, которая привела к гибели людей. Суд над ним продолжается до настоящего времени. Его обвиняют в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 425 Уголовного кодекса Украины (халатном отношении к службе, совершенное в боевой обстановке, что привело к тяжким последствиям).

Подробнее об обстоятельствах трагедии читайте в материале Юрия Бутусова "У генералов нет трагедий. Почему блокируются суды по Ил-76 и Иловайску?" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".

По материалам: Радіо Свобода
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Тэги АТО Ил-76 Луганск ЛНР Назаров ВСУ
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