Гендиректор Dragon Capital Фиала связывает обыски в компании с давлением в деле Skymall

Бизнесмен подчеркнул, что Украина нуждается в реформе правоохранительных органов и судебной системы.
"Пока не знаю, откуда ноги растут, но, возможно, хотят отбить желание бороться за исполнение решения Лондонского международного арбитражного суда по Skymall", – заявил он в комментарии "Экономической правде".
"Но это снова подтверждает, что без реформы правоохранительных органов, судебной системы, без создания Службы финансовых расследований и Антикоррупционных судов, мы будем оставаться бедной страной", – подчеркнул Фиала.
Главный редактор издания "Новое Время" Виталий Сыч (инвестором издания выступает Dragon Capital), комментируя обыски в компании отметил, что несколько лет назад Фиала и его бизнес-партнер Тедер выиграли в Лондонском суде дело, касающееся ТРЦ Skymall, у бизнесмена Андрея Адамовского – партнера и друга депутата Рады от БПП Александра Грановского.
Согласно судебному решению, Адамовский должен уступить свою долю в ТРЦ Skymall Фиале и его партнеру по заранее оговоренной цене. Тем не менее, Адамовский сделать это отказался.
"Более того, в нарушение решения суда активы компании (а они были заморожены в Минюсте, согласено решению суда) были переведены на другую компанию, что лишило Фиалу какого-либо участия в компании. Фиала опять подал в суд и новое решение лондонского суда гласило, что Адамовский должен уже бесплатно уступить свою долю в Sky Mall Фиале и его партнеру, потому что упущенная выгода за эти годы уже превышает стоимость его доли. Но Адамовский и Ко не признают решений лондонского суда. Зато с тех пор у Фиалы появились регулярные проблемы с правоохранителями и налоговыми органами", – отметил Сыч в Facebook.
Ранее стало известно, что сотрудники СБУ пришли с обысками в киевский офис инвестиционной компании Dragon Capital.
Как сообщила руководитель пресс-службы Dragon Capital Ольга Белобловская, обыски связаны с обвинением в незаконном использовании программного обеспечения. При этом, силовики, по ее словам, хотят изъять все компьютеры и парализовать работу.ZN.UA