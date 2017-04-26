Гендиректор Dragon Capital Фиала связывает обыски в компании с давлением в деле Skymall

Бизнесмен подчеркнул, что Украина нуждается в реформе правоохранительных органов и судебной системы.

Гендиректор Dragon Capital прокомментировал обыски в офисе компании ubr.ua

Обыскив офисе инвестиционной компании Dragon Capital могут быть связаны с давлением в так называемом деле Skymall, заявил генеральный директор компнаии Томаш Фиала.

"Пока не знаю, откуда ноги растут, но, возможно, хотят отбить желание бороться за исполнение решения Лондонского международного арбитражного суда по Skymall", – заявил он в комментарии "Экономической правде".

"Но это снова подтверждает, что без реформы правоохранительных органов, судебной системы, без создания Службы финансовых расследований и Антикоррупционных судов, мы будем оставаться бедной страной", – подчеркнул Фиала.

Главный редактор издания "Новое Время" Виталий Сыч (инвестором издания выступает Dragon Capital), комментируя обыски в компании отметил, что несколько лет назад Фиала и его бизнес-партнер Тедер выиграли в Лондонском суде дело, касающееся ТРЦ Skymall, у бизнесмена Андрея Адамовского – партнера и друга депутата Рады от БПП Александра Грановского.

Согласно судебному решению, Адамовский должен уступить свою долю в ТРЦ Skymall Фиале и его партнеру по заранее оговоренной цене. Тем не менее, Адамовский сделать это отказался.

"Более того, в нарушение решения суда активы компании (а они были заморожены в Минюсте, согласено решению суда) были переведены на другую компанию, что лишило Фиалу какого-либо участия в компании. Фиала опять подал в суд и новое решение лондонского суда гласило, что Адамовский должен уже бесплатно уступить свою долю в Sky Mall Фиале и его партнеру, потому что упущенная выгода за эти годы уже превышает стоимость его доли. Но Адамовский и Ко не признают решений лондонского суда. Зато с тех пор у Фиалы появились регулярные проблемы с правоохранителями и налоговыми органами", – отметил Сыч в Facebook.

Ранее стало известно, что сотрудники СБУ пришли с обысками в киевский офис инвестиционной компании Dragon Capital.

Как сообщила руководитель пресс-службы Dragon Capital Ольга Белобловская, обыски связаны с обвинением в незаконном использовании программного обеспечения. При этом, силовики, по ее словам, хотят изъять все компьютеры и парализовать работу.