Генассамблея ООН рассмотрит проект резолюции по Крыму

Целью проект является защита конституционных прав граждан Украины на территории незаконно оккупированного полуострова.

В документе также осуждаются массовые нарушения прав человека в Крыму 112 Украина

В Третьем комитете Генеральной Ассамблеи ООН на 15 ноября запланировано голосование по проекту резолюции "Ситуация с правами человека в Автономной Республике Крым и городе Севастополь (Украина)", инициированного Украиной.

"В состав украинской делегации, которая сейчас работает в Нью-Йорке над продвижением проекта резолюции, входят Уполномоченный Президента Украины по делам крымскотатарского народа Мустафа Джемилев, заместитель Министра иностранных дел Сергей Кислица, Первый заместитель Министра информационной политики Эмине Джапарова", - говорится в сообщении пресс-службы МИД.

Отмечается, что целью проект является защиту конституционных прав граждан Украины на территории оккупированного полуострова. В документе также осуждаются массовые нарушения прав человека в Крыму и содержится призыв к России как государства-оккупанта придерживаться своих обязательств согласно международному праву.

В проекте резолюции также отмечается необходимость освобождения удерживаемых в РФ граждан Украины и отмены решения о запрете Меджлиса.

Документ также призывает Россию предоставить Миссии ООН по мониторингу за соблюдением прав человека в Украине беспрепятственный доступ в Крым с целью обеспечения мониторинга ситуации с правами человека, а также обращается в Управление Верховного комиссара ООН по правам человека подготовить отдельный тематический отчет о ситуации на оккупированном полуострове.

Соавторами проекта резолюции является 41 государство-член ООН.

Ранее Amnesty Internatioanl сообщила, что в оккупированном украинском Крыму Россия преследует не только представителей крымскотатарского народа и их лидеров, но всех граждан, чья позиция не соответствует официальной позиции оккупационной "власти".

Ранее сообщалось, что российское следствие назначило принудительную стационарную психиатрическую экспертизу в отношении шестерых крымских татар, обвиняемых в связях с террористической группировкой "Хизб ут-Тахрир".

Напомним, что в Крыму первого заместителя председателя Меджлиса крымскотатарского народа Наримана Джелялова и еще нескольких членов организации вызвали на допрос в ФСБ России.

13 апреля так называемый "прокурор" Крыма Наталья Поклонская вынесла предписание о приостановлении деятельности Меджлиса крымскотатарского народа. Это решение практически полностью заблокировало работу представительского органа крымских татар. Несколькими днями позднее, 18 апреля, Минюст РФ также объявил Меджлис "экстремистской организацией".

Меджлис крымскотатарского народа обратился к международным организациям с призывом усилить санкции против Российской Федерации до полной деоккупации аннексированного Крыма.

Как пишет в своей статье на страницах "Зеркала недели. Украина" Валентина Самар, Меджлис, несмотря на репрессии и угрозы запретить деятельность, получив клеймо экстремистской, а то и террористической организации, призвал к бойкоту, и призыв поддержали не только крымские татары. В ответ — новый виток репрессий. Лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев считает, что репрессии в Крыму следует рассматривать как репрессии и по религиозному признаку, и в отношении крымскотатарского народа в целом.

О репрессиях в Крыму и о том, почему РФ сейчас ведет борьбу против Хизб ут-Тахрир подробнее читайте в статье Валентины Самар "Сила дули в кармане" в еженедельнике "Зеркало недели Украина".