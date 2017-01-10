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ФСБ задержала украинца на админгранице с оккупированным Крымом

10 января в 12:58

Мужчине грозит штраф до 300 тысяч рублей или лишение свободы на срок до четырех лет.

ФСБ России
ФСБ задержала украинца, который хотел попасть в Крым
Российские пограничники задержали на административной границе с оккупированным Крымом украинца, который изменил фамилию, чтобы попасть на полуостров.

"Инцидент произошел на автомобильном пункте пропуска Перекоп, где пограничники остановили гражданина Украины 1973 года рождения. Оказалось, что ранее по инициативе миграционной службы Краснодарского края ему был закрыт въезд в Россию до 2019 года", -  сообщает крымское погрануправление ФСБ.

В ФСБ отметили, что мужчина решил обойти запрет и обратился в ЗАГС города Новая Каховка Херсонской области с заявлением о смене фамилии, после чего получил новый украинский паспорт.

Отмечается, что против мужчины возбуждено уголовное дело. Ему грозит штраф до 300 тысяч рублей или лишение свободы на срок до четырех лет.

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19 декабря Генеральная Ассамблея ООН большинством голосов поддержала проект резолюции "Ситуация с правами человека в оккупированной Автономной Республике Крым и городе Севастополь (Украина)". 70 членов проголосовали за резолюцию, 26 высказались против, воздержались еще 77.

Ранее Международный уголовный суд в Гааге приравнял аннексию Крыма к международному вооруженному конфликту.

Как отмечается в отчете, установление факта изначальной интервенции, повлекшей за собой оккупацию, не требуется. Таким образом, данный международный конфликт может быть расследован по нормам Римского статута.

По материалам: РИА Новости
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Тэги Крым оккупация ФСБ пограничники
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