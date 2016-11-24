ФСБ схватила в Крыму еще одного "украинского шпиона"

На этот раз российские силовики обвинили в шпионаже отставного офицера Черноморского флота.

Российская власть продолжает ловить в Крыму "шпионов" и "украинских диверсантов"

Российские силовики задержали в оккупированном Севастополе бывшего военнослужащего Черноморского флота, который якобы занимался шпионажем в пользу Украины.

Как сообщает Центр общественных связей ФСБ РФ, задержанный передавал украинской разведке сведения о ЧФ РФ, составляющие государственную тайну.

"22 ноября Федеральной службой безопасности Российской Федерации в г. Севастополе задержан бывший военнослужащий штаба Черноморского флота капитан 2 ранга запаса Пархоменко Леонид Сергеевич. Пархоменко, выполняя задания Главного управления разведки Министерства обороны Украины, собирал и передавал иноспецслужбе составляющие государственную тайну сведения о деятельности Черноморского флота", – отмечается в сообщении.

В отношении задержанного ФСБ возбудила уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 275 УК РФ "Государственная измена".

Ранее стало известно о том, что в Севастополе ФСБ РФ задержала украинских "диверсантов" — Алексея Бессарабова, Владимира Дудко и Дмитрия Штыбликова. Главное управление разведки Минобороны Украины также опровергло заявление российской спецслужбы, назвав его "очередным фейком". Впоследствии стало известно, что в Севастополе суд разрешил арестовать трех задержанных в Крыму граждан Украины сроком на два месяца.

Стоит отметить, что Бессарабов и Штыбликов — украинские эксперты центра "Номос" (Центр содействия изучению геополитических проблем и евроатлантического сотрудничества Черноморского региона "Номос"), деятельность которого в Крыму была совершена в 2014 году. Они также неоднократно выступали экспертами и в еженедельнике "Зеркало недели. Украина" ("Флотская пошлина", "Россия превысила допустимое присутствие своей морской пехоты в Крыму").

21 ноября стало известно об аресте еще двух "фигурантов" дела о "подготовке диверсий" на объектах инфраструктуры Крыма. Один из арестованных — "полковник Главного разведуправления Украины" Алексей Стогний, второй – якобы украинский офицер Глеб Шаблий.