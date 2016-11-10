ФСБ схватила троих украинцев в Крыму - СМИ

Российские спецслужбы две недели наблюдали за украинцами с целью "выявить их контакты, маршруты передвижения и связи".

ФСБ задержала в Крыму троих граждан Украины schlenger86 / Depositphotos

Российские оккупационные спецслужбы схватили в Крыму троих граждан Украины, обвиняя их якобы в "подготовке диверсий" в Севастополе, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на знакомый с ситуацией источник.

"Все трое задержанных - граждане Украины. Они подозреваются в подготовке диверсий на полуострове", - сообщает российское информагентство. Также якобы выявлены "информаторы украинской разведки" в Крыму.

При этом, "пока преждевременно" говорить о том, что они являются кадровым разведчиками ГУР Минобороны Украины, или "нанятыми сторонними диверсантами", сказал источник.

"Российские правоохранители имели оперативную информацию о проникновении диверсантов на полуостров около двух недель назад. За ними было установлено плотное наблюдение с тем, чтобы выявить их контакты, маршруты передвижения и связи, то есть операция способствовала выявлению информаторов на полуострове", - сказал источник.

"Не исключены в этой связи новые задержания", - заявил он.

Ранее утром ФСБ РФ заявила о якобы задержании 9 ноября в Севастополе участников "диверсионно-террористической группы Главного управления разведки Минобороны Украины", которые якобы планировали "совершение диверсионных акций на объектах военной инфраструктуры и жизнеобеспечения полуострова Крым".

Главное управление разведки Минобороны Украины также опровергло заявление российской спецслужбы, назвав его "очередным фейком".

Отметим, что аналогичное заявление ФСБ РФ сделала также ровно три месяца назад. 10 августа российская спецслужба объявила о якобы ликвидации в Крыму агентурной сети украинской разведки, а также о гибели российского военного в ходе "боестолкновения".