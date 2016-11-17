ФСБ России провело обыски в домах крымских татар

Силовики побывали в домах двух из них, двоих татар арестовали. Один из ранее арестованных предположительно вывезен в психиатрическую больницу.

Федеральная Служба Безопасности России

Российские оккупанты проводят обыски у в домах у крымских татар, сообщил заместитель главы Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умеров.

"Поступила информация о том, что идёт обыск в доме Шерифа Ганиева проживающего по адресу: Бахчисарайский район, Каштановский с/с, с Отрадное, ул Молодёжная. Шериф работает сварщиком, ему примерно лет 40-45, причину обыска пока не знаем. Приехать на место не могу. Кто рядом сообщайте..." - написал он в Facebook.

Позже заместитель главы Меджлиса сообщил дополнительные сведения. Хозяина дома, брата супруги Ганиева, обвинили в воровстве.

"В этом доме проживает 20-летний брат супруги хозяина дома Эмир Хасанов. Он соблюдающий мусульманин. Его якобы подозревают в воровстве, где на месте преступления был замечен его автомобиль. В итоге молодого человека увезли в отделение (куда точно пока неизвестно), а машину забрали для экспертизы. В ходе обыска искали как обычно ещё наркотики, оружие, запрещённую литературу" - добавил Умеров.

Второй заместитель главы Меджлиса крымскотатарского народа Нариман Джелалов сообщил об обыске в доме еще одного крымского татарина – симферопольского предпринимателя Юсуфа Агъа. Его дом, как и дом Ганиева, силовики обыскали сегодня.

"Обыск также прошел сегодня в с. Софиевка Симферопольского района в доме местного предпринимателя Юсуф Агъа.

Обыск был непродолжительным. После него силовики увезли его сына Февзи с собой. По словам родных, причиной обыска стала предпринимательская деятельность Февзи, осуществлявшаяся им ещё в 2013 г.

Ворвавшись в дом, силовики поставили всех на колени, запретили звонить и пригласить в понятые знакомых людей из местных жителей. Быстро осмотрели все комнаты сами и только потом разрешили подняться и начали обыск" - добавил он под сообщением об обыске в доме Ганиева.

Также имеется информации о том, что одного из подозреваемых по делу Хизб-ут Тахрир принудительно вывезли в психиатрическую больницу.

"Поступила тревожная информация! В настоящий момент ждём подтверждения либо опровержения информации! Муслим Алиев, обвиняемый по ч. 1, ст. 205.5 УК, по т.н. "делу Хизб-ут Тахрир", из шестерых арестованных по Ялтинскому региону и Алушты, сегодня вывезен в психиатрическую больницу вероятней всего для принудительной психиатрии" - написал на своей странице Ильми Умеров.

Муслим Алиев был в числе тех, кто поддержал обвиняемого в экстремизме Ильми Умерова. Он отказался от "добровольной" психиатрической экспертизы. По мнению Умерова, российские силовики начали реализовывать в отношении несогласных массовую карательную психиатрию. "Недопустимо в 21 веке сажать людей в психушки за их взгляды и политическую позицию!", - считает он. Заместитель главы Меджлиса считает, что в своей борьбе с инакомыслием Россия перешла все мыслимые и немыслимые рамки.

Напомним, 12 октября 2016 года силовые структуры РФ устроили масштабные обыски в домах крымских татар в оккупированном Крыму. И задержали по подозрению в терроризме пятерых крымских татар.

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