ФСБ РФ сообщила о задержании "украинских диверсантов" в Севастополе

У задержанных изъяты взрывные устройства большой мощности, оружие и боеприпасы, утверждают в российском ведомстве.

Сейчас решается вопрос об избрании в отношении задержанных меры пресечения

Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ заявляет о задержании 9 ноября в Севастополе участников диверсионно-террористической группы Главного управления разведки Минобороны Украины.

"ФСБ 9 ноября в Севастополе задержаны члены диверсионно-террористической группы Главного управления разведки Минобороны Украины, планировавшие совершение диверсионных акций на объектах военной инфраструктуры и жизнеобеспечения полуострова Крым", - сообщили агентству "Интерфакс" в ЦОС.

"У задержанных изъяты взрывные устройства большой мощности, оружие и боеприпасы, средства специальной связи и другие вещественные доказательства их преступной деятельности, в том числе карты-схемы объектов предполагаемых диверсий", - рассказали в ФСБ.

Там отметили, что в настоящее время решается вопрос об избрании в отношении задержанных меры пресечения.

Напомним, ранее, 10 августа ФСБ РФ обвинила Главное управление разведки Министерства обороны Украины в направлении на территорию оккупированного Крыма диверсантов и ведении "массированных обстрелов".

Одним из задержаннях ФСБ украинских "диверсантов" оказался 39-летний житель Энергодара Евгений Панов, который с 8 августа не выходил на связь с родными. При этом родственников, знакомых и деловых связей в Крыму у него не было.

Тем временем, в МИД РФ назвали имя второго лица, схваченного российскими силовиками за якобы "подготовку терактов в Крыму". Так, помимо Евгения Панова, сотрудники ФСБ РФ задержали Андрея Захтея. Обоих тайно вывезли из Крыма в СИЗО Лефортово в Москве.