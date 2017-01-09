ФСБ РФ интенсивно вербует кадры в приграничных с Россией районах "ДНР" - ИС

У граждан изымаются документы, что облегчает вербовку.

ФСБ активизировалась в приграничных с РФ районах «ДНР»

В приграничных с РФ районах "ДНР" отмечается значительная активизация ФСБ РФ, сообщает координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук на своей странице в Facebook.

"В частности, сотрудники российской спецслужбы под прикрытием пограничников РФ (Погранслужба РФ входит в состав ФСБ РФ) интенсивно вербуют кадры в приграничной полосе, при этом вербовка ведется среди широких слоев населения, вне зависимости от рода деятельности", - пишет он.

Отмечается, что основной приём - ловля "на контрабанде" или "незаконном пересечении границы", при этом у граждан изымаются документы, что облегчает вербовку.

Напомним, в среду 21 декабря, спецпредставитель ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе в Минске Мартин Сайдик заявил, что участники переговоров договорились о прекращении огня с 24 декабря. Однако боевые действия не прекратились.

Надписи "ЛДНР" означают не только отсутствие основных прав и свобод, опасность для жизни, — но и неопределенность будущего, где переменные меняются с такой скоростью, что спрогнозировать завтра порой не легче, чем разобраться в том, что было вчера. Существует три сценария возможного будущего оккупированных территорий: большая война, выборы и ничего не изменится. Подробнее о возможном будущем Донбассе читайте в материале Станислава Васина "Донбасс-2017: три сценария" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".