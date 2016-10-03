ФСБ РФ активно вербует жителей Крыма, имеющих родственников на материковой Украине – ИС

Оккупанты планируют создание агентурных сетей в украинских городах.

ФСБ РФ работает над созданием агентурных сетей в Украине toshket / Depositphotos

Спецслужбы РФ активизируют работу на украинском направлении с территории Крымского полуострова , сообщает координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук на своей странице в Facebook.

"ФСБ РФ активизирует мероприятия по вербовке жителей Крыма, имеющих родственные связи на материковой части Украины", - пишет он.

По данным ИС, кроме сбора информации об экономической, социальной и политической обстановке на неоккупированной территории, а также мониторинга настроений населения, перед завербованными ставятся задачи по выявлению граждан Украины, которые лояльно относятся к России и в дальнейшем могут быть задействованы при создании агентурных сетей в украинских городах.

Ранее сообщалось, что пограничники в очередной раз зафиксировали активность ВС РФ вблизи адмиграницы с временно оккупированной территорией АР Крым.