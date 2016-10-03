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ФСБ РФ активно вербует жителей Крыма, имеющих родственников на материковой Украине – ИС

3 октября в 11:41

Оккупанты планируют создание агентурных сетей в украинских городах.

Крым1 Симферополь
ФСБ РФ работает над созданием агентурных сетей в Украине
toshket / Depositphotos
Спецслужбы РФ активизируют работу на украинском направлении с территории Крымского полуострова, сообщает координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук на своей странице в Facebook.

"ФСБ РФ активизирует мероприятия по вербовке жителей Крыма, имеющих родственные связи на материковой части Украины", - пишет он.

По данным ИС, кроме сбора информации об экономической, социальной и политической обстановке на неоккупированной территории, а также мониторинга настроений населения, перед завербованными ставятся задачи по выявлению граждан Украины, которые лояльно относятся к России и в дальнейшем могут быть задействованы при создании агентурных сетей в украинских городах.

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Ранее сообщалось, что пограничники в очередной раз зафиксировали активность ВС РФ вблизи адмиграницы с временно оккупированной территорией АР Крым.

По материалам: ZN.UA
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Тэги Крым территория ФСБ
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