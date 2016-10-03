ФСБ объявила журналиста Сущенко полковником украинской разведки

Российские силовики утверждают, что задержали "украинского шпиона" с поличным.

ФСБ назвала украинского журналиста кадровым украинским разведчиком ИТАР-ТАСС

Федеральная служба безопасности РФ подтвердила задержание в Москве украинского журналиста Романа Сущенко, назвав его кадровым сотрудником украинской военной разведки.

"ФСБ России в Москве при проведении шпионской акции задержан кадровый сотрудник Главного управления разведки министерства обороны Украины полковник Роман Сущенко", – цитирует агентство "Интерфакс" заявление ЦОС ФСБ России.

В спецслужбе утверждают, что гражданин Украины "целенаправленно собирал составляющие государственную тайну сведения о деятельности Вооруженных сил и войск Национальной гвардии РФ, утечка которых за рубеж могла нанести ущерб обороноспособности государства".

Против украинского гражданина открыли уголовное производство по статье "Шпионаж".

Как заявила первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко, украинская сторона требует немедленного освобождения журналиста, задержанного по надуманным обвинениям.

"Требуем немедленных заявление от ОБСЕ и госпожи Миятович, от Генсека СЕ Янгланда, от прочих структур, обязанных выразить протест против ареста украинского журналиста Российской федерацией по надуманным обвинениям в "шпионаже". Украинская власть требует немедленного освобождения журналиста", – написала она в Facebook.

Ранее в информационном агентстве "Укринформ" подтвердили задержание российскими спецслужбами своего корреспондента Романа Сущенко, который, как сообщалось, находится в следственном изоляторе "Лефортово" в Москве.

Защищать Сущенко будет известный российский адвокат Марк Фейгин.

По данным МИД Украины, на территории России сейчас незаконно удерживаются не менее 29 украинских граждан. Десятки граждан, преимущественно крымских татар, преследуются в аннексированном Крыму, 16 – считаются пропавшими без вести. Еще 115 украинцев, как военнослужащих, так и гражданских лиц, являются заложниками российско-террористических группировок в оккупированных районах Донецкой и Луганской областей. В то же время террористы утверждают, что удерживают в плену лишь 45 человек.