Франция поддержит предоставление Украине безвизового режима

У Парижа по этому поводу нет никаких дополнительных вопросов.
Франция поддержит предоставление Евросоюзом безвизового режима с Украиной, заявила посол Франции в Украине Изабель Дюмон.
"Позиция Франции понятна. Франция за либерализацию виз, за безвизовый режим. Для нас здесь нет никаких вопросов", - заявила Дюмон, передает "УНИАН".
По ее словам, в Европейском союзе сейчас ведутся переговоры о внедрении механизма о прекращении визового режима с третьими странами, однако не смотря на это, Франция поддерживает скорейшее предоставление Украине безвизового режима с ЕС.
Как сообщалось, Европарламент рассмотрит вопрос безвизового режима для Украины в ближайшее время, заявил глава представительства Европейского Союза в Украине Хьюг Мингарелли.УНИАН