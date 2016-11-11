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Франция поддержит предоставление Украине безвизового режима

11 ноября в 01:13

У Парижа по этому поводу нет никаких дополнительных вопросов. 

Изабелла Дюмон - посол Франции в Украине
Посол Франции за безвиз с Украиной

Франция поддержит предоставление Евросоюзом безвизового режима с Украиной, заявила посол Франции в Украине Изабель Дюмон. 

"Позиция Франции понятна. Франция за либерализацию виз, за безвизовый режим. Для нас здесь нет никаких вопросов", - заявила Дюмон, передает "УНИАН"

По ее словам, в Европейском союзе сейчас ведутся переговоры о внедрении механизма о прекращении визового режима с третьими странами, однако не смотря на это, Франция поддерживает скорейшее предоставление Украине безвизового режима с ЕС. 

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Как сообщалось, Европарламент рассмотрит вопрос безвизового режима для Украины в ближайшее время, заявил глава представительства Европейского Союза в Украине Хьюг Мингарелли.

По материалам: УНИАН
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