Франция поддержит предоставление Украине безвизового режима

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"Люди, которые голосуют за неудачников, воров, предателей и мошенников, не являются их жертвами. Они соучастники..." Джордж Оруэлл

У Парижа по этому поводу нет никаких дополнительных вопросов.

Посол Франции за безвиз с Украиной

Франция поддержит предоставление Евросоюзом безвизового режима с Украиной, заявила посол Франции в Украине Изабель Дюмон.

"Позиция Франции понятна. Франция за либерализацию виз, за безвизовый режим. Для нас здесь нет никаких вопросов", - заявила Дюмон, передает "УНИАН".

По ее словам, в Европейском союзе сейчас ведутся переговоры о внедрении механизма о прекращении визового режима с третьими странами, однако не смотря на это, Франция поддерживает скорейшее предоставление Украине безвизового режима с ЕС.

Как сообщалось, Европарламент рассмотрит вопрос безвизового режима для Украины в ближайшее время, заявил глава представительства Европейского Союза в Украине Хьюг Мингарелли.