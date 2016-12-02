Франция допускает принятие решение по безвизу для Украины до нового года

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Франция не видит препятствий для безвиза для Украины

Франция не видит препятствий для безвиза для Украины Сайт президента Украины

Безвизовый режим для Украины может быть принят до конца этого года, заявила на брифинге глава комитета по европейским делам парламента Франции Даниэль Оруа.

Оруа также заявила, что Франция не выступает против предоставления Украине безвизового режима.

"Мы не понимаем те обвинения, которые адресуются Франции, мол, она выступает против предоставления безвизового режима. Франция, которая отстаивает права народов, которая принимает большое количество беженцев, это даже противоречит тем фундаментальным ценностям, которые мы отстаиваем", - подчеркнула Оруа, передают "Українські новини".

По ее словам, вне зависимости от результатов президентских выборов, которые состоятся в июне 2017 года, Франция всегда будет заинтересована в продолжении сотрудничества с Украиной.

Как сообщалось, официальный сайт Европейского парламента опубликовал прогноз даты рассмотрения механизма приостановления безвизового режима - это может произойти 18 января 2017 года.

Евродепутаты планируют рассмотреть соответствующий регламент 2016/0142(COD) в первом чтении на январской сессии.

На саммите Украина-ЕС президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что вопрос безвизового режима Украины должен быть решен до конца года.