Топ Новости
<
>

Фотокорреспондента Russia Today не пустили в Украину освещать "Евровидение"

6 мая в 21:59

По данным сайта "Миротворец", Рамиль Ситдиков неоднократно нарушал правила пересечения украинской границы во время посещений оккупированного Крыма.

Рамиль Ситдиков
После посещения оккупированного Крыма Ситдиков собрался в Киев, но у него не вышло
twitter.com
Украинские пограничники отказали в праве пересечения границы  фотожурналисту российских информагентств Russia Roday и "РИА Новости" Рамилю Ситдикову, который направлялся в Киев для освещения песенного конкурса "Евровидение-2017".

Директор объединенной дирекции фотоинформации RT Александр Штоль заявил, что украинские пограничники предъявили Ситдикову постановление об отказе во въезде в Украину, мотивированное невозможностью подтвердить цель пребывания в стране.

В информагентстве утверждают, что аккредитация у Ситдикова была оформлена "по всей форме", при себе он имел распечатку с ее подтверждением. Однако пограничники якобы потребовали у него официальное письмо с приглашением от организаторов конкурса.

По данным сайта "Миротворец" Рамиль Ситдиков неоднократно нарушал правила пересечения украинской границы во время посещений оккупированного Крыма.

Читайте также: Нищук назвал слухами информацию о трехлетнем отстранении Украины от участия в "Евровидении"

Ранее сообщалось о том, что Россия отказалась от участия в "Евровидении" в этом году, отклонив оба предложения, которые были выдвинут Европейским вещательным союзом (EBU).

Напомним, 22 марта СБУ на три года запретила Юлии Самойловой въезд на территорию Украины из-за нарушения ей миграционного законодательства и посещение оккупированного Крыма.

По материалам: ZN.UA , РИА Новости ,
Читайте также
Тэги Евровидение Eurovision Киев Крым
Заметили ошибку?
Пожалуйста, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Нет комментариев
Реклама
USD 26.49
EUR 28.94
Последние новости
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
Загрузка...