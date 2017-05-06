Фотокорреспондента Russia Today не пустили в Украину освещать "Евровидение"

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По данным сайта "Миротворец", Рамиль Ситдиков неоднократно нарушал правила пересечения украинской границы во время посещений оккупированного Крыма.

После посещения оккупированного Крыма Ситдиков собрался в Киев, но у него не вышло twitter.com

Украинские пограничники отказали в праве пересечения границы фотожурналисту российских информагентств Russia Roday и "РИА Новости" Рамилю Ситдикову, который направлялся в Киев для освещения песенного конкурса

Директор объединенной дирекции фотоинформации RT Александр Штоль заявил, что украинские пограничники предъявили Ситдикову постановление об отказе во въезде в Украину, мотивированное невозможностью подтвердить цель пребывания в стране.

В информагентстве утверждают, что аккредитация у Ситдикова была оформлена "по всей форме", при себе он имел распечатку с ее подтверждением. Однако пограничники якобы потребовали у него официальное письмо с приглашением от организаторов конкурса.

По данным сайта "Миротворец" Рамиль Ситдиков неоднократно нарушал правила пересечения украинской границы во время посещений оккупированного Крыма.

Ранее сообщалось о том, что Россия отказалась от участия в "Евровидении" в этом году, отклонив оба предложения, которые были выдвинут Европейским вещательным союзом (EBU).

Напомним, 22 марта СБУ на три года запретила Юлии Самойловой въезд на территорию Украины из-за нарушения ей миграционного законодательства и посещение оккупированного Крыма.