Фотокорреспондента Russia Today не пустили в Украину освещать "Евровидение"

По данным сайта "Миротворец", Рамиль Ситдиков неоднократно нарушал правила пересечения украинской границы во время посещений оккупированного Крыма.
Директор объединенной дирекции фотоинформации RT Александр Штоль заявил, что украинские пограничники предъявили Ситдикову постановление об отказе во въезде в Украину, мотивированное невозможностью подтвердить цель пребывания в стране.
В информагентстве утверждают, что аккредитация у Ситдикова была оформлена "по всей форме", при себе он имел распечатку с ее подтверждением. Однако пограничники якобы потребовали у него официальное письмо с приглашением от организаторов конкурса.
По данным сайта "Миротворец" Рамиль Ситдиков неоднократно нарушал правила пересечения украинской границы во время посещений оккупированного Крыма.
Ранее сообщалось о том, что Россия отказалась от участия в "Евровидении" в этом году, отклонив оба предложения, которые были выдвинут Европейским вещательным союзом (EBU).
Напомним, 22 марта СБУ на три года запретила Юлии Самойловой въезд на территорию Украины из-за нарушения ей миграционного законодательства и посещение оккупированного Крыма.ZN.UA , РИА Новости ,