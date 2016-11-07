Фотограф показал жизнь вдоль линии разграничения в Донбассе

Трон из осколков боеприпасов, очереди на блокпостах, разрушенная церковь возле донецкого аэропорта - реалии прифронтовой зоны на Востоке Украины.

Вдоль линии разграничения в Донбассе не утихают бои. Под обстрелом часто оказываются прифронтовые города, подконтрольные ВСУ - Красногоровка, Пески, окрестности Авдеевки.

Фотокорреспондент Радіо Свобода Марьян Кушнир опубликовал подборку фотографий об обстановке на линии фронта. В объективе фотографа и дружба военных с четвероногим побратимом - псом по кличке Вог; и военный капеллан в разрушенной церкви возле донецкого аэропорта; село Пески, в котором почти не осталось мирных жителей, автомобильные и пешеходные очереди на КПВВ; украинские военные на шахте "Бутовка", а также очертания терриконов в лучах закатного солнца.