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Фотограф показал жизнь вдоль линии разграничения в Донбассе

7 ноября в 15:49

Трон из осколков боеприпасов, очереди на блокпостах, разрушенная церковь возле донецкого аэропорта - реалии прифронтовой зоны на Востоке Украины.

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Шахта "Бутовка" Фото Радіо Свобода

Вдоль линии разграничения в Донбассе не утихают бои. Под обстрелом часто оказываются прифронтовые города, подконтрольные ВСУ - Красногоровка, Пески, окрестности Авдеевки.

Фотокорреспондент Радіо Свобода Марьян Кушнир опубликовал подборку фотографий об обстановке на линии фронта. В объективе фотографа и дружба военных с  четвероногим побратимом - псом по кличке Вог; и военный капеллан в разрушенной церкви возле донецкого аэропорта; село Пески, в котором почти не осталось мирных жителей, автомобильные и пешеходные очереди на КПВВ; украинские военные на шахте "Бутовка", а также очертания терриконов в лучах закатного солнца.

По материалам: Радіо Свобода
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Тэги разрушение разграничение Донбасс
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