Флагманский корабль 6-го флота ВМС США вошел в Черное море

Корабль "Маунт Уитни" уже заходил в Черное море в сентябре 2008 года в рамках помощи Грузии.

"Маунт Уитни" вошел в акваторию Черного моря Википедия

Флагман 6-го оперативного флота ВМС США командно-штабной корабль "Маунт Уитни" вошел в акваторию Черного моря.

Местные информационные порталы опубликовали фотографии его прохождения через Босфор.

Командование 6-го флота не сообщает о целях похода корабля в Черное море. Согласно официальной информации, корабль "Маунт Уитни" 7 октября вышел с базы в итальянском городе Гаэта в плавание, в ходе которого планируется отработать с союзниками по НАТО и партнерами взаимодействие по обеспечению региональной безопасности в зоне ответственности 6-го оперативного флота, в которую, согласно доктрине ВМС США, входит и акватория Черного моря.

Как известно, этот корабль заходил в Черное море в сентябре 2008 года, доставив помощь Грузии после августовского конфликта с Россией.

В минувший четверг в Черное море также зашел фрегат управляемого ракетного оружия ВМС Франции "Премье мэтр Л'Эр" (F792).

После возникновения кризиса в восточных районах Украины в Черном море практически постоянно находятся корабли ВМС США и других стран НАТО.

В начале июня Европейский парламент принял резолюцию "о военно-стратегической ситуации в бассейне Черного моря", которая выдержана в жестких тонах по отношению к России в связи с присоединением Крыма. "Незаконное присоединение Крыма (к России) повлекло значительные изменения в стратегическом ландшафте Черноморского бассейна и прилегающей территории", - отмечается в резолюции.

В ней европейские парламентарии подчеркивают важность сотрудничества ЕС в этом районе с НАТО, прежде всего, с США. "НАТО должна поддерживать общее морское и воздушное превосходство в бассейне Черного моря и обеспечить свою способность контролировать этот регион", - говорится в документе.

Конвенция Монтре ограничивает время нахождения кораблей нечерноморских государств в Черном море 21 сутками.