Фирташ отрицает конфликт с Левочкиным на "Интере" и намерения продать телеканал

Фирташ "не занимается политикой", а только лишь тем, как работает его бизнес.

Вынужденно находящийся в Вене украинский облигарх Дмитрий Фирташ отрицает, что на него осуществляют давление с целью продажи его доли в телеканале "Интер".

По его словам, ему от представителей власти в Украине "не поступало таких предложений".

"Я лично ни с кем не разговаривал на тему продажи канала. Планов продавать "Интер" у меня нет. Какого-то давления на меня, чтобы я продал свою долю, я не чувствую", - сказал он в интервью "РБК-Украина".

Фирташ также отрицает, что у него конфликт с Сергеем Левочкиным – другим акционером телеканала, народным депутатом от "Оппозиционного блока", бывшим главой администрации Виктора Януковича.

"Это не так. Сергей занимается политикой. У него есть свои политические взгляды и задачи, и мне нет смысла туда лезть. Конфликта у нас никакого нет… Я не занимаюсь оперативным управлением телеканала. Я не вмешиваюсь в редакционную политику ни канала, ни новостей", - сказал Фирташ.

Он также отметил, что уже несколько лет не общался с Петром Порошенко, а также с Юлией Тимошенко. Фирташ охарактеризовал президентскую программу реформ до 2020 года как "Бла-бла-бла и даже хуже. Она ни о чем".

Фирташ еще раз подчеркнул, что он "не занимается политикой", а только лишь тем, как работает его бизнес.

Он также рассказал о своих надеждах, каким видит свое будущее: "Я искренне верю, что на старости лет я вернусь в село, где жил, и где моя мама сегодня живет. Я с этими мыслями жил с первого дня, как здесь оказался, и живу по сегодняшний день. И надеюсь, что так оно все и будет".

Украинский олигарх Дмитрий Фирташ с 2014 года находится под следствием в Вене. Если его экстрадируют в США, там ему грозит до 50 лет тюрьмы и конфискация всех активов.