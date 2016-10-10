Финансирование здравоохранения в Украине передадут местным властям

Государство планирует создать пакет медпомощи, доступный каждому гражданину, вне зависимости от места проживания, работы и социального статуса.

В Минздраве готовят реформу уже со следующего года kievcity.gov.ua

Полномочия регулирования финансовых вопросов в сфере здравоохранения будут переданы местным властям, заявила исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун на презентации изменений системы здравоохранения в регионах.

В Минздраве отмечают, что на местном уровне общественность ответственна и может влиять на принятие решений о распределении общественных средств через давление на выбранных ею депутатов.

Реформа здравоохранения предполагает переход на систему финансирования, в которой "деньги идут за пациентом". "Таким образом, пациент сможет выбрать врача, подписать с ним договор и получить услуги, в независимости от места прописки", - отметила Супрун.

Как отметили в пресс-службе Минздрава, цель реформы, начатой командой Супрун – создание системы универсального доступа, то есть гарантированного государством пакета медпомощи, доступного каждому гражданину, вне зависимости от места проживания, работы и социального статуса.

По ее словам, для этого необходимо реформировать первичное и вторичное звено медпомощи, а также повысить уровень квалификации специалистов и перейти к национальной системе медицинского страхования.

В сентябре заместитель министра здравоохранения Павел Ковтонюк заявил, что система государственного медицинского страхования должна заработать в Украине с 2017 года.

Как писало ZN.UA, существование обязательного медицинского страхования давно предусмотрено на уровне законодательства, но до сих пор не сделаны какие-либо шаги для его практического внедрения. Отсутствие диверсификации публичных источников финансирования является главной причиной хронического недофинансирования сферы здравоохранения. Во многих странах Европы с помощью программ обязательного медицинского страхования финансируется более половины всех расходов на здравоохранение: в Германии, Франции, Нидерландах, Чехии, Хорватии — около трех четвертых, в Бельгии, Эстонии, Румынии — около двух третьих, в Литве, Венгрии, Польши — 55–60%.