Фейгин заявил, что ему запретили выезжать из РФ

Адвокат попал в базу Управления Федеральной службы судебных приставов РФ.

Фейгин попал в базу ФССП РФ Радио Свобода

Управление ФССП России по Москве запретило выезд из страны адвокату украинца Романа Сущенко Марку Фейгину.

Фейгин в своем микроблоге в Twitter сообщил, что он попал в базу ФССП России. Однако, как он утверждает, никакой задолженности перед этим управлением у него нет.

Выезд из РФ запрещён pic.twitter.com/fCm1O9VCM1 — Mark Feygin (@mark_feygin) 13 жовтня 2016 р.

Ну вот, собственно, что и требовалось доказать. Меня не выпускают из страны на Форум свободной России в Вильнюс. Я типа в какой-то базе. — Mark Feygin (@mark_feygin) 13 жовтня 2016 р.

Ещё раз хочу сообщить.У меня нет никаких задолженностей перед ФССП. На руках у меня их же документы об отсутствии долгов. Не будьте наивными — Mark Feygin (@mark_feygin) 13 жовтня 2016 р.

У меня нет никаких долгов. Любуйтесь. pic.twitter.com/iRgZ3dyLPM — Mark Feygin (@mark_feygin) 13 жовтня 2016 р.

3 октября Федеральная служба безопасности РФ подтвердила задержание в Москве украинского журналиста Романа Сущенко, назвав его кадровым сотрудником украинской военной разведки. Против украинского гражданина открыли уголовное производство по статье "Шпионаж".

В этот же день стало известно, что Лефортовский суд Москвы еще 1 октября избрал для Романа Сущенко меру пресечения в виде ареста на два месяца.

Украинский консул смог встретиться с Сущенко только 11 октября.

Подробнее об обстоятельствах ареста Сущенко, условиях его содержания в СИЗО и перспективах уголовного дела против него читайте в интервью Оксаны Денисовой с адвокатом Марком Фейгиным на сайте ZN.UA.