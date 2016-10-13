Топ Новости
<
>

Фейгин заявил, что ему запретили выезжать из РФ

13 октября в 21:32

Адвокат попал в базу Управления Федеральной службы судебных приставов РФ.

Фейгин1
Фейгин попал в базу ФССП РФ
Радио Свобода
Управление ФССП России по Москве запретило выезд из страны адвокату украинца Романа Сущенко Марку Фейгину.

Фейгин в своем микроблоге в Twitter сообщил, что он попал в базу ФССП России. Однако, как он утверждает, никакой задолженности перед этим управлением у него нет.

 

 

 

 

Читайте также: РосСМИ получили указание замалчивать дело Сущенко - Фейгин

3 октября Федеральная служба безопасности РФ подтвердила задержание в Москве украинского журналиста Романа Сущенко, назвав его кадровым сотрудником украинской военной разведки. Против украинского гражданина открыли уголовное производство по статье "Шпионаж".

В этот же день стало известно, что Лефортовский суд Москвы еще 1 октября избрал для Романа Сущенко меру пресечения в виде ареста на два месяца.

Украинский консул смог встретиться с Сущенко только 11 октября.

Подробнее об обстоятельствах ареста Сущенко, условиях его содержания в СИЗО и перспективах уголовного дела против него читайте в интервью Оксаны Денисовой с адвокатом Марком Фейгиным на сайте ZN.UA.

По материалам: ZN.UA
Читайте также
Тэги Сущенко Украина Россия Фейгин
Заметили ошибку?
Пожалуйста, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Нет комментариев
Реклама
Курс валют
USD 25.81
EUR 28.44
Последние новости