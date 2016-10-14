Фейгину отменили запрет на выезд из РФ

Запрет оказался "технической ошибкой".
"Только что из Центрального аппарата ФССП сообщили, что мой вчерашний запрет на выезд является технической ошибкой! Я могу лететь прямо сейчас. У меня нет никаких долгов и нет запрета на выезд", - написал Фейгин на своей странице в Facebook.
Позже он сообщил, что его имя удалили из базы ФССП как должника.
Марк Фейгин являлся адвокатом украинской летчицы Надежды Савченко. На текущий момент он представляет интересы украинского журналиста Романа Сущенко.
3 октября Федеральная служба безопасности РФ подтвердила задержание в Москве украинского журналиста Романа Сущенко, назвав его кадровым сотрудником украинской военной разведки. Против украинского гражданина открыли уголовное производство по статье "Шпионаж".
В этот же день стало известно, что Лефортовский суд Москвы еще 1 октября избрал для Романа Сущенко меру пресечения в виде ареста на два месяца.
Украинский консул смог встретиться с Сущенко только 11 октября.
Подробнее об обстоятельствах ареста Сущенко, условиях его содержания в СИЗО и перспективах уголовного дела против него читайте в интервью Оксаны Денисовой с адвокатом Марком Фейгиным на сайте ZN.UA.ZN.UA