Фейгин заявил о привлечении французских политиков для освобождения Сущенко

Сторона защиты хочет обжаловать продление ареста журналисту.

Фейгин вел переговоры с председателем французского сената Жераром Ларше Артем Атаманюк / LB.ua

Адвокат незаконно удерживаемого в РФ украинца Романа Сущенко Марк Фейгин проводил переговоры с председателем сената Франции Жераром Ларше, чтобы заручиться поддержкой французских политиков для освобождения журналиста.

"Я хочу использовать возможность переговоров с Парижем. Я встречался со многими нынешними политиками во Франции, а именно с председателем французского сената Жераром Ларше, который помогал в деле Савченко. Я хочу привлечь французских политиков к переговорам с Москвой относительно освобождения Сущенко. Возможно, переговоры состоятся, даже на уровне президентов", - заявил Фейгин в эфире espreso.tv.

По его словам, в судебной плоскости дело будет развиваться линейно, то есть будет продолжаться следствие.

Фейгин, как сторона защиты, хочет обжаловать действия со стороны следователей о продлении ареста Сущенко.

Ранее адвокат журналиста Марк Фейгин заявил, что незаконно обвиняемого в РФ в шпионаже Романа Сущенко российским силовикам "сдал" друг семьи.

Напомним, 27 октября Московский городской суд отклонил апелляцию на решение об аресте схваченного в России по обвинению в шпионаже украинского журналиста Романа Сущенко.

3 октября Федеральная служба безопасности РФ подтвердила задержание в Москве украинского журналиста Романа Сущенко, назвав его кадровым сотрудником украинской военной разведки. Против украинского гражданина открыли уголовное производство по статье "Шпионаж".

В этот же день стало известно, что Лефортовский суд Москвы еще 1 октября избрал для Романа Сущенко меру пресечения в виде ареста на два месяца.

Украинский консул смог встретиться с Сущенко только 11 октября.

Подробнее об обстоятельствах ареста Сущенко, условиях его содержания в СИЗО и перспективах уголовного дела против него читайте в интервью с адвокатом Марком Фейгиным на сайте ZN.UA.