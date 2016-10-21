Фейгин рассказал о ловушке, которую российские спецслужбы устроили для Сущенко

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ФСБ использовала родственные и дружеские контакты украинского журналиста.

Сущенко был в оперативной разработке ФСБ задолго до задержания

Российские спецслужбы приготовили для украинского журналиста, которого незаконно удерживают на территории РФ, "ловушку с использованием многолетних семейных и дружеских контактов", заявил защитник журналиста Марк Фейгин.

"Понятно, что против Романа Владимировича российскими спецслужбами велась оперативная разработка. С целью заполучить его была подготовлена ловушка, причем с использованием его многолетних семейных и дружеских контактов", – пояснил адвокат в интервью агентству "Укринформ", опубликованном в пятницу, 21 октября.

Фейгин в очередной раз заявил, что "в деле Сущенко все настолько просто, что никакой "бондианой" не пахнет". Однако подробностей, зафиксированных в материалах уголовного дела, адвокат сообщать не стал, сославшись на засекреченность процесса из-за якобы имеющейся в ней "государственной тайны".

Напомним, что 3 октября Федеральная служба безопасности РФ подтвердила задержание в Москве украинского журналиста Романа Сущенко, назвав его кадровым сотрудником украинской военной разведки. Против украинского гражданина открыли уголовное производство по статье "Шпионаж".

В этот же день стало известно, что Лефортовский суд Москвы еще 1 октября избрал для Романа Сущенко меру пресечения в виде ареста на два месяца.

Украинский консул смог встретиться с Сущенко только 11 октября.

Подробнее об обстоятельствах ареста Сущенко, условиях его содержания в СИЗО и перспективах уголовного дела против него читайте в интервью с адвокатом Марком Фейгиным на сайте ZN.UA.