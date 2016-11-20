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Фейгин анонсировал освобождение одного из незаконно заключенных крымчан

20 ноября в 14:56

При этом, он не уточнил, о ком идет речь.

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Фейгин говорит, что в ближайшую пятницу российская власть освободит одного из заключенных крымчан.
ТАСС
Российский адвокат Марк Фейгин на своей странице в Facebook написал, что освобождение жителя Крыма, которого незаконно заключила оккупационная российская власть на полуострове, состоится в ближайшую пятницу.

Напомним, что ряд жителей Крыма сейчас незаконно находятся под стражей за свое непризнание аннексии украинского полуострова. Такую же позицию заняли крымские татары, которые страдают от преследований со стороны российской оккупационной власти. Недавно глава Меджлиса Рефат Чубаров заявлял, что анексированном Крыму задержали 21 крымского татарина. Всех арестованных, по словам Чубарова, обвиняют в одном и том же – терроризме и экстремизме.

Напомним, что 17 ноября ФСБ России провело в Крыму ряд обысков, несколько человек были арестованы. Также массовые обыски и аресты в Крыму российские силовики провели 12 октября 2016 года.

По материалам: ZN.UA
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