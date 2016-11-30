ФБР привез заключения видеомониторинга по делу Шеремета

Эксперты ФБР прибыли в Украину.

ФБР привез новые заключения по Шеремету Радіо Свобода

Эксперты ФБР прибыли в Украину с заключениями видеомониторинга по убийству журналиста Павла Шеремета, заявил исполняющий обязанности главы Национальной полиции Украины Вадим Троян.

По его словам, это последнее исследование по этому делу, которое они проводили. Заключения по взрывотехническому исследованию были предоставлены ранее.

"Заверяю, что для раскрытия этого преступления проводится огромный объем работы, проверяются все ранее выдвинутые версии, идут следственные действия, продолжаются экспертизы. Пока это все, что можно сообщить без ущерба следствию", - сообщил Троян.

Журналист Павел Шеремет погиб рано утром в среду, 20 июля, в результате подрыва автомобиля. Взрыв произошел в 7:45 утра, когда журналист выехал из дома и проехал несколько десятков метров, на углу улиц Богдана Хмельницкого и Ивана Франко.

Свидетелями взрыва оказались журналисты "17 канала", которые объяснили свое присутствие на месте преступления случайностью.

Следствие рассматривает несколько основных версии причин убийства журналиста Павла Шеремета – профессиональные отношения, личная неприязнь и "российский след". Кроме того, есть версия, что настоящей целью покушения мог быть не Шеремет, а руководитель интернет-издания "Украинская правда" Алена Притула, которой принадлежал взорванный автомобиль.