Евровидение: поп-музыка, политика и обезьяна-танцор, но никакой России - NYT

Обозреватели конкурса считают, что он предстал перед серьезным кризисом из-за конфликта России с Украиной.

"Евровидение" становится напряженным из-за конфликта Украины и России.

Блестки, яркие диско-огни и готовность к борьбе - настало время для, праздника китча и поп-музыки со скрытой политикой и патриотизмом. Это не просто песенный конкурс, это дипломатия, воплощенная в танцах.

Об этом пишет New York Times, добавляя, что на этой неделе участники из 40 стран выйдут на сцену в Киеве, чтобы побороться за корону Евровидения. За ними будут следить около 200 миллионов телезрителей. На 62-м ежегодном конкурсе будут уже опытные певцы, електробиты, румыны, которые поют йодли и даже горилла-танцор. Но будет и большая недостача: Россия, чьему участию в конкурсе "помешал дипломатический и военный конфликт" с соседней Украиной.

Издание отмечает, что Россия стала одним из "тяжеловесов Евровидения" рядом со Швецией, имея большое количество финалистов. Однако, в этом году Украина заблокировала участие российской участницы Юлии Самойловой из-за ее выступления в аннексированном российскими войсками Крыму. В ответ российский государственный "Первый" телеканал отказался транслировать "Евровидение" и вместо финального шоу покажет зрителям фильм "Чужой".

Россию взбесила прошлогодняя победа Украины, которую завоевала для нее певица Джамала с песней "1944". В песне речь шла о депортации крымских татар в Центральную Азию во времена СССР. Но песня также вызвала параллель и с тем, как президент Владимир Путин сегодня ведет себя с народом в Крыму.

Во всяком случае, на правах победителя Украина проводит в этом году "Евровидение". Автор официальной истории конкурса Джон Кеннеди О'Коннор отметил, что Украина часто использовала канкурс, чтобы "раздражать" Россию.

"В прошлый раз, когда конкурс проходил в Киеве, там была песня про Оранжевую революцию. И ее все равно допустили к соревнованию. Украина много раз выходила за рамки, и теперь конкурс направляется к реальному кризису", - сказал он.

Конфликт между Москвой и Киевом стал головной болью для продюсера Евровидения - European Broadcasting Union, который пытается разделять политику и поп-музыку. Откровенно политические флаги и баннеры запрещены, а лирику тщательно проверяют на провокации. Поэтому в 2009 году European Broadcasting Union запретил грузинскому конкурсанту выступать с песней "We don't Wanna Put In". Организаторов также критиковали за то, что они позволили Джамале в прошлом году выступать с песней "1944" на фоне российско-украинской войны.

Ирония в том, что "Евровидение" был основан в 1956 году, чтобы как раз собрать страны Европы вместе после окончания войны. Он появился за год до основания Европейского экономического сообщества, которое затем переросло в Евросоюз.

"Евровидение, как Европейское экономическое сообщество, было создано на основе убеждения, что нам не нужна новая война в Европе", - сказал автор книги об истории конкурса Крис Уэст.

За годы своего существования "Евровидения" разрослось. И если в начале в нем принимали участие семь стран, то теперь более 40 конкурсантов, в частности из неевропейских стран, таких как Израиль и Австралия. Конкурс способствовал карьере многих музыкантов, в частности шведской группы ABBA, который стала победителем 1974 года, канадской певицы Селин Дион, которая победила от Швейцарии в 1988-м, ирландского коллектива Riverdance в 1994 году.

Напомним, песенный конкурс "Евровидение-2016" в Стокгольме выиграла Джамала с песней "1944". По результатам голосования национальных жюри стран-участниц "Евровидения" и смс-голосования зрителей Джамала набрала 534 балла. Украина получила право организовать "Евровидение" в следующем году, как страна-победитель.

9 сентября стало известно, что городом, который примет песенный конкурс "Евровидение-2017" станет Киев. 25 февраля стало известно, что Украину в этом году на песенном конкурсе представит группа O.Torvald.

25 февраля стало известно, что Украину в этом году на песенном конкурсе представит группа O. Torvald.