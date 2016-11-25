"Евровидение" может принести экономике Киева около 20 миллионов евро

В КГГА рассчитывают, что в среднем гость "Евровидения" будет тратить по 100 евро в сутки.

В КГГА посчитали доходы киевского бизнеса от Евровидения Eurovision.tv

Доходы киевского бизнеса во время проведения "Евровидения" в мае 2017 года могут составить порядка 20 миллионов евро.

"Мы ожидаем до 20 тыс. иностранных туристов в Киеве в течение этих двух недель (в мае 2017 г во время Евровидения - 2017). По расчетам наших туристических экспертов, в среднем турист будет оставлять в городе 100 евро в сутки. Соответственно, ожидаем приток денег, не в бюджет, не налогов и сборов, а в рестораны, отели, сервис, музеи и авиацию, порядка 20 млн евро за две недели", - сказал замглавы главы Киевской городской государственной администрации Алексей Резников на форуме EEA Real Estate Forum 2016 в Киеве в четверг, 24 ноября.

Как отметила в ходе форума исполнительный директор DEOL Partners Марина Рымаренко, проведение конкурса "Евровидение-2017" в Киеве напрямую не повлияет на инвестиционную привлекательность столицы, однако даст понять зарубежным компаниям о безопасности работы в Украине.

"Маленькое событие, но для страны очень важное. На инвестиционную привлекательность прямо не повлияет, но на то, что туристы приедут, увидят, расскажут другим, что в Украине в Киеве безопасно – это, наверное, ключевая задача, которая поможет решить PR-вопрос, который в повестке дня последние три года", – сказала Рымаренко.

Напомним, что песенный конкурс "Евровидение-2016" в Стокгольме выиграла украинка Джамала с песней "1944". По результатам голосования национальных жюри стран-участниц "Евровидения" и смс-голосования зрителей Джамала набрала 534 балла. Украина получила право организовать "Евровидение" в следующем году, как страна-победитель.

9 сентября стало известно, что городом, который примет песенный конкурс "Евровидение-2017", станет Киев.