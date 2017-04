Евросоюз не будет принимать участия в расследовании гибели наблюдателя ОБСЕ на Луганщине – посол ЕС

При этом в ЕС готовы активизировать работу с ОБСЕ и надеются на полное расследование данного инцидента.

Мингарелли считает, что ЕС дистанцируется от расследования обстоятельств гибели наблюдателя ОБСЕ в Донбассе Mission of Ukraine to the EU / Facebook Европейского союза в Украине Хьюг Мингарелли не уверен в том, что ЕС будет расследовать инцидент с подрывом на мине автомобиля наблюдателей ОБСЕ, сообщают "Українські новини".

"Я так не думаю", - сказал Мингарелли в ответ на соответствующий вопрос.

Глава представительства ЕС напомнил о том, что Европейский союз является основным источником помощи в рамках ОБСЕ и продолжит оказывать содействие в работе организации.

"Мы готовы к тому, чтобы активизировать наше взаимодействие с ОБСЕ, и мы надеемся, что полное расследование в отношении инцидента будет проведено", - подчеркнул он.

Мингарелли также выразил сочувствие семьям пострадавших сотрудников Миссии и подтвердил солидарность Евросоюза с Мониторинговой миссией ОБСЕ, которая, по мнению посла, играет ключевую роль реализации "Минских соглашений" и недопущении эскалации конфликта на востоке Украины.

Напомним, 23 апреля автомобиль миссии ОБСЕ подорвался на мине в районе села Пришиб в оккупированной части Луганской области. В результате взрыва погиб наблюдатель-гражданин США, двое сотрудников миссии – граждане Чехии и Германии – с ранениями были доставлены в больницу в оккупированном Луганске.

Боевики террористической организации "ЛНР" сразу же после инцидента обвинили Вооруженные силы Украины в обстреле патруля, однако вскоре признали, что автомобиль подорвался на противотанковой мине.

В СЦКК отметили, что в момент инцидента режим прекращения огня соблюдался как украинскими военнослужащими, так и боевиками российско-террористических формирований.