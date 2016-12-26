Европейский циклон принесет в Украину мокрый снег и дождь

Теплая воздушная масса, а также атмосферные фронты, перемещающиеся с северо-запада Европы, принесут в Украину осадки в виде дождя и снега.

В ближайшие дни в Киеве ожидается мокрый снег и дождь Василий Артюшенко, ZN.UA

Во вторник, 27 декабря в Украине ожидается мокрый снег и дождь, ветер западный, юго-западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с, сообщает

Температура в течение суток от 2° мороза до 3° тепла (в восточных областях ночью 1-6° мороза).

В Киеве - ночью умеренный, днем небольшой мокрый снег и дождь. Ветер юго-западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура ночью около 0°, днем 1-3° тепла.

В среду, 28 декабря, временами мокрый снег. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с, на западе страны порывы 15-20 м/с.

Температура ночью и днем от 2° мороза до 3° тепла.

В Киеве мокрый снег. Ветер западный, юго-западный, 7-12 м/с. Температура ночью и днем около 0°.

Ранее заместитель директора Укргидрометцентра Анатолий Прокопенко сообщил, что в ноябре-декабре 2016 года среднемесячная температура ожидается близкой к норме, а в январе-феврале – выше средней многолетней. "Поэтому в целом зима 2016-2017 года характеризуется как относительно теплая", - добавил заместитель директора Укргидрометцентра.