Европейский циклон принесет в Украину мокрый снег и дождь

Теплая воздушная масса, а также атмосферные фронты, перемещающиеся с северо-запада Европы, принесут в Украину осадки в виде дождя и снега.
Температура в течение суток от 2° мороза до 3° тепла (в восточных областях ночью 1-6° мороза).
В Киеве - ночью умеренный, днем небольшой мокрый снег и дождь. Ветер юго-западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура ночью около 0°, днем 1-3° тепла.
В среду, 28 декабря, временами мокрый снег. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с, на западе страны порывы 15-20 м/с.
Температура ночью и днем от 2° мороза до 3° тепла.
В Киеве мокрый снег. Ветер западный, юго-западный, 7-12 м/с. Температура ночью и днем около 0°.
Ранее заместитель директора Укргидрометцентра Анатолий Прокопенко сообщил, что в ноябре-декабре 2016 года среднемесячная температура ожидается близкой к норме, а в январе-феврале – выше средней многолетней. "Поэтому в целом зима 2016-2017 года характеризуется как относительно теплая", - добавил заместитель директора Укргидрометцентра.Интерфакс-Украина , ZN.UA ,