Европейские спецслужбы разоблачили сеть по нелегальной перевозке украинцев в Британию и Ирландию

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"Люди, которые голосуют за неудачников, воров, предателей и мошенников, не являются их жертвами. Они соучастники..." Джордж Оруэлл

В рамках дела арестованы более 100 человек, которых подозревают в содействии нелегальной миграции.

Украинцев по поддельным документам вывозили в Ирландию и Британию

Европейское полицейское агентство Европол разоблачило преступную сеть по нелегальной перевозке граждан Украины в Ирландию и Великобританию. В рамках операции арестованы более 10 человек, которых подозревают в содействии нелегальной миграции подделке документов. Операцию проводила пограничная служба Польши и полиция Испании совместно с Европейским центром по делам нелегальной перевозки мигрантов (структура Европола), сообщает Радио Свобода.

Сообщается, что украинцы, миграционный поток которых усилился после "крымского кризиса", стали желанной целью для преступных организаций. Преступники предоставляли нелегалам из Украины комплекс услуг, в том числе и поддельные документы, билеты на самолет и жилье в транзитных странах.

Схема была такова: украинские мигранты попадали по туристической виз в Польшу, а уже далее ехали в другие страны по поддельным паспортам граждан стран Балтии или Польши.

Как сообщалось, совет Евросоюза поручил Европолу подписать соглашение с Украиной об оперативном и стратегическом сотрудничестве. Планируется, что это соглашение будет подписано на саммите Украина – ЕС, который должен состояться до конца года.

В ЕС считают, что сделка является очень важной в процессе предоставления Украине безвизового режима, который уже вышел на финальный этап.