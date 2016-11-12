Европейские спецслужбы разоблачили сеть по нелегальной перевозке украинцев в Британию и Ирландию

В рамках дела арестованы более 100 человек, которых подозревают в содействии нелегальной миграции.
Сообщается, что украинцы, миграционный поток которых усилился после "крымского кризиса", стали желанной целью для преступных организаций. Преступники предоставляли нелегалам из Украины комплекс услуг, в том числе и поддельные документы, билеты на самолет и жилье в транзитных странах.
Схема была такова: украинские мигранты попадали по туристической виз в Польшу, а уже далее ехали в другие страны по поддельным паспортам граждан стран Балтии или Польши.
Как сообщалось, совет Евросоюза поручил Европолу подписать соглашение с Украиной об оперативном и стратегическом сотрудничестве. Планируется, что это соглашение будет подписано на саммите Украина – ЕС, который должен состояться до конца года.
В ЕС считают, что сделка является очень важной в процессе предоставления Украине безвизового режима, который уже вышел на финальный этап.Радіо Свобода