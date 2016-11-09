"Европейская народная партия" за безвиз с Украиной и санкции против России

Депутаты ЕНП в Европарламенте рассматривают расширение санкций против РФ.

В ЕНП отметили, что продление санкций против РФ сейчас не ставится под сомнение joinfo.ua

Вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе провела в Брюсселе встречи с руководителем группы Европейской народной партии в Европарламенте Манфредом Вебером, докладчиком от ЕП по либерализации визового режима с Украиной и с докладчиком относительно "визового предохранительного механизма" Диаз Де Мэра Гарсиа-Консуегра, сообщили в пресс-службе Кабинета министров.

"Манфред Вебер заверил вице-премьера в поддержке "Європейською народной партией" введение безвизового режима между Украиной и ЕС и попросил донести эту позицию до украинцев", - говорится в сообщении.

Вебер также отметил, что продление санкций против РФ сейчас не ставится под сомнение и подчеркнул, что депутаты от ЕНП в Европейском парламенте даже рассматривают их расширение.

Кроме этого, глава группы ЕНП в Европарламенте убежден, что российские газовые проекты в Европе являются политически мотивированными.

Ранее сообщалось, что послы стран Европейского союза могут предоставить "зеленый свет" для начала переговоров между Советом ЕС и Европейским парламентом относительно безвизового режима для граждан Украины в среду, 16 ноября.

Совет Европы, Еврокомиссия и Европарламент сейчас рассматривают механизм приостановки безвизового режима, предложенный Словакией, принятие которого может разблокировать окончательное решение об отмене виз для Украины.

Европейский союз отложил рассмотрение вопроса либерализации визового режима для Украины в связи с внутренней дискуссией в ЕС по поводу полномочий реагирования на миграционный кризис.

В тоже время президент Украины Петр Порошенко заявил, что Евросоюз должен завершить все внутренние процедуры для предоставления Украине безвизового режима до 24 ноября. Данную информацию подтвердила евродепутат, докладчик по Украине Мария Габриель, которая указала, что Европарламент должен рассмотреть вопрос отмены виз для Украины до саммита Украина-ЕС, намеченного на этот день.

Напомним, 26 сентября, профильный комитет Европарламента поддержал предоставление Украине безвизового режима. После успешного голосования по докладу и мандату, Европарламент должен будет утвердить состав переговорной команды, которая будет вести переговоры с Еврокомиссией и Европейским Советом. Группу переговорщиков ЕП возглавит британский депутат Клод Мораес. В ее состав также войдет докладчик по Украине Мария Габриэль из Болгарии.