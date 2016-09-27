Евродепутат предупредил Украину о "тормозном механизме" действия безвизового режима

У Брюсселя будет механизм, с помощью которого "безвиз" могут приостановить, если реформы в Украине затормозят.

Безвизовый режим должен быть предоставлен Украине уже сейчас, считает евродепутат от Польши European Parliament / Flickr

Несмотря на формальное выполнение Киевом всех требований Еврокомиссии, необходимых для получения "безвиза" , в Европарламенте придерживаются мнения, что Брюсселю необходим специальный механизм, который даст ему "рычаги для мониторинга имплементации антикоррупционного законодательства и судебной реформы" в Украине.

Евродепутат от Польши, докладчик по Украине в комитете по иностранным делам ЕП Сариуш-Вольский в комментарии DW назвал положительное голосование в комитете еще одним шагом к имплементации безвизового режима с Украиной, "который должен быть предоставлен ей как можно быстрее и без каких-либо дальнейших задержек ". По его мнению, Евросоюз должен признать прогресс, которого достигла страна на своем европейском пути со времен выступлений на Евромайдан два года назад.

"Начиная с 2014 года, Украина приложила беспрецедентные усилия в проведении реформ с целью создать настоящую демократическую систему и надлежащую экономику", - убежден Сариуш-Вольский.

Однако Сариуш-Вольский подчеркнул: "Механизм приостановления действия безвизового режима, который сейчас находится на стадии разработки, должен быть дополнен требованием продолжать выполнение необходимых стандартов и критериев. Он также отметил: безвизовый режим должен быть предоставлен Украине уже сейчас, однако советует Киеву не забывать, что параллельно с этим будут представлены и механизм приостановления "безвиза", как только это положение разработают.

После одобрения доклада о визовой либерализации в профильном комитете Европарламента теперь должны пройти трехсторонние переговоры между Европарламентом, Еврокомиссией и Европейским Советом. Когда между ними будет сформирована договоренность, тогда резолюция о визовой либерализации с Украиной будет вынесена на голосование депутатов ЕП.

Как сообщил в интервью DW заместитель председателя Парламентского комитета ассоциации Украина-ЕС Тибор Шаный, безвизовый режим между Украиной и ЕС может заработать уже к концу 2016 года.

Накануне профильный комитет Европарламента одобрил безвизовый режим для Украины. После успешного голосования по докладу и мандату, Европарламент должен будет утвердить состав переговорной команды, которая будет вести переговоры с Еврокомиссией и Европейским Советом. Группу переговорщиков ЕП возглавит британский депутат Клод Мораес. В ее состав также войдет докладчик по Украине Габриэль.

26 августа вице-премьер по вопросам евроинтеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе сказала, что окончательное решение ЕС о предоставлении Украине безвизового режима ожидается в октябре.