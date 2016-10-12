Этой зимой в Украине будут циркулировать три штама вируса гриппа

Новой эпидемии гриппа в Минздраве не ожидают. Вирусы старые и знакомые, ничего трагического в них нет.

В Украине ждут вирус гриппа из Гонконга lentaregion.ru

В зимнем сезоне 2016-2017 годов в Украине будут циркулировать три штама вируса гриппа: H3N2(Гонконг), H1N1 и вирус гриппа "В", сообщила главный внештатный инфекционист Министерства здравоохранения Ольга Голубовская.

"Ничего сверхъестественного он нам не принесет, это не новые штаммы и ничего трагического в них нет", - сказал она на брифинге.

Голубовская порекомендовала пройти вакцинацию и при первых симптомах заболевания обращаться к врачу в первые часы заболевания.

"Мы имеем средства специфической терапии гриппа, но они эффективны в первые дни и часы заболевания. По опыту прошлого года, когда стали погибать люди, мы увидели, что среднее время поступления в стационар составило 5-10 дней. Когда поднялась информационная компания, тогда количество поздних обращений к врачу снизилось", - сказала она.

По данным Минздрава, в зимнем сезоне 2015-2016 годов гриппом переболело 3,8 млн человек, или 9,9% населения. Эпидемия гриппа длилась четыре недели (в январе-феврале) и унесла жизни 329 человек.

Главный врач Украинского центра по контролю и мониторингу заболеваний Министерства здравоохранения Любовь Некрасова в интервью ZN.UA сообщила, что 40% летальных случаев при заболевании вирусом гриппа — это здоровые люди, среди которых и совсем молодые — от 18 до 26 лет.