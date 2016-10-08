Есть все предпосылки для начала боевых действий на отдельных участках фронта в Донбассе - Бутусов

Российские оккупационные войска не прекращают подготовку к большой войне.

Боевики продолжают укрепляться и активно готовятся к зиме Facebook/Міністерство оборони України

На фронте существуют все предпосылки для начала боевых действий на отдельных участках, и прежде всего, сохраняется напряженность и постоянные перестрелки в районе Авдеевки.Об єтом пишет в своей статье для ZN.UA Юрий Бутусов.По его мнению, противника следует выбить из пригорода и взять под контроль Ясиноватскую развязку.

"Это радикально изменит обстановку в данном районе — угроза для города будет устранена, и одновременно — мы ликвидируем для противника возможность маневра по фронту в районе Донецк—Горловка, полностью перекроем рокадную дорогу, имеющую важное оперативное значение для российских войск", - говорится в статье.По мнению Бутусова, здесь "разведение" можно осуществить только силой, потому что сдать Авдеевку украинские войска не могут, а российские оккупационные войска, в случае отхода, будут вынуждены откатиться в Ясиноватую."Проблемной зоной является выступ линии фронта в районе Славяносербска. В этом районе во время "перемирия" 2014 года противник захватил значительную территорию в районе 31-го и 32-го блокпостов. Этот выступ россияне заняли за линией, определенной минскими соглашениями. И этот выступ создает угрозу для украинского фронта. "Разведение" сторон здесь в принципе невозможно — ведь российское командование на этом участке нарушило дипломатические договоренности. Само нахождение российских подразделений на выступе — это уже нарушение минских соглашений. И чтобы обеспечить прекращение огня, здесь придется добиться отступления российских подразделений", - говорится в статье.Также горячей точкой остается район Светлодарска и Дебальцевская дуга, отмечает Бутусов."Постоянные огневые контакты и обстрелы происходят в районе Горловки. Противник не отказывается от намерений отбросить наши подразделения. Продолжаются бои в районе Зайцево — контроль над этим селом и высотами в этом районе имеет важное оперативное значение. Боевые действия в районе Широкино продолжаются, и российское командование продолжает обстрелы и попытки прощупать наши боевые порядки силами небольших групп пехоты", - отмечает журналист."На самом деле российские оккупационные войска не прекращают подготовку к большой войне. По всему фронту противник ведет работы по строительству оборонительных сооружений и подготовке к зиме. К сожалению, эта работа ведется в гораздо большем объеме, чем это делают украинские войска, выделяется заметно больше строительных материалов, инженерной техники", - говорится в статье.

Напомним, согласно подписанному контактной группой документу, обязательным условием для начала разведения сил ВСУ и боевиков ОРДЛО в зоне проведения антитеррористической операции является семидневный режим "полной тишины". За соблюдением перемирия на участках развода сторон конфликта следит миссия ОБСЕ.

Подробнее о стратегической обстановке на фронте АТО осенью 2016 года читайте в статье Юрия Бутусова "Большая война и "седьмая волна" в свежем выпуске еженедельника "Зеркало недели. Украина".