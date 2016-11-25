Фейгин хочет использовать прецедент с видеодопросом Януковича для допроса свидетелей в РФ

Я уже с ZN.ua

Обзор самых важных и актуальных политических, экономических и социально-культурных событий в Украине и за рубежом.

"Люди, которые голосуют за неудачников, воров, предателей и мошенников, не являются их жертвами. Они соучастники..." Джордж Оруэлл

Если Кремль допускает видеодопрос в отношении Януковича, можно настаивать на нем и для защиты украинских политзаключенных, считает адвокат.

Адвокат уверен в возможности допроса украинских свидетелей по скайпу скриншот видео

Прецедент с допросом бывшего президента Украиныпо скайпу, может стать основой для защиты украинских политзаключенных в судах, считает адвокат и общественный деятель Марк Фейгин.

"Януковича, значит, по скайпу в Ростове можно допросить, а когда я настаивал на допросе Мельничука по делу Савченко в Донецке, они отказали", - написал правозащитник на своей странице в Twitter.

"Выходит, если Кремлю надо, то и скайп, и суд вполне допускают допрос. А если моим подзащитным из Киева нужны свидетели, то нельзя", - добавил Фейгин в своем следующем посте.

Адвокат выразил свою уверенность в возможности использования формата видеодопроса для дачи свидетельских показаний в пользу его подзащитных.

"Таким образом, я в российском суде буду настаивать на допросе украинских свидетелей. Раз киевский суд это допускает, то и российский обязан", подчеркнул правозащитник.

Марк Фейгин напомнил о действии между Украиной и Россией Соглашения о правовой помощи образца 1993 года. Согласно данному документу, удаленный допрос свидетелей процессуально возможен, но только с территории РФ.

Адвокат представляет в российском суде интересы украинских политзаключенных, в том числе корреспондента "Укринформа" Романа Сущенко, которого безосновательно обвиняют в шпионаже на территории РФ.

Напомним, ранее адвокат сообщал о том, что суд по продлению ареста корреспонденту состоится 28 ноября. Ранее Марк Фейгин предупреждал о том, что находиться на территории РФ украинским журналистам опасно. Сотрудники ФСБ используют обыски и аресты украинцев в России в качестве средства давления на Украину.