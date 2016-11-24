Топ Новости
<
>

Еще одна страна ЕС отменила плату за визы гражданам Украины

24 ноября в 15:37

Украинцы отныне имеют возможность бесплатно получить венгерские национальные визы.

Украина Венгрия флаг
Премьер Венгрии сообщил об отмене платы на за национальные визы для украинцев
Генпрокуратура Украины

Правительство Венгрии решило отменить плату за оформление национальных виз для украинцев сообщил пемьер-министр Украины Владимир Гройсман.

"Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан только что сообщил о решении - отменить для украинцев плату за национальные визы в Венгрию", - написал Гройсман в Facebook.

Он также поприветствовал данное решение венгерского коллеги.

Читайте также: В ЕС намерены внедрить электронные въездные визы

Ранее правительство Украины утвердило соглашение с Румынией об отмене оплаты за долгосрочные визы.

По материалам: ZN.UA
Читайте также
Тэги Украина визы Венгрия
Заметили ошибку?
Пожалуйста, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Нет комментариев
Реклама
USD 25.59
EUR 27.13
Последние новости