Еще одна страна ЕС отменила плату за визы гражданам Украины

Украинцы отныне имеют возможность бесплатно получить венгерские национальные визы.
Правительство Венгрии решило отменить плату за оформление национальных виз для украинцев сообщил пемьер-министр Украины Владимир Гройсман.
"Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан только что сообщил о решении - отменить для украинцев плату за национальные визы в Венгрию", - написал Гройсман в Facebook.
Он также поприветствовал данное решение венгерского коллеги.
Ранее правительство Украины утвердило соглашение с Румынией об отмене оплаты за долгосрочные визы.ZN.UA