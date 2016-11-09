Еще двум известным российским актерам запретили въезд в Украину

Въезд актерам запрещен из-за пересечения украинской границы через недействующие пункты пропуска в ОРДЛО.

Добрынину и Артемьевой запрещен въезд в Украину на 3 года ADT

Государственная пограничная служба запретила въезд в Украину сроком на 3 года двум российским актерам Николаю Добрынину и Людмиле Артемьевой.

"Вчера поздно вечером в железнодорожном пункте пропуска "Харьков-пассажирский", во время паспортного контроля пассажиров, которые следовали поездом до Москвы, сотрудники Госпогранслужбы проверили информацию о возможном нарушении гражданами РФ, Добрыниным Н.М. и Артемьевой Л.В. (российские актеры театра и кино) законодательства Украины в части, касающейся пересечения государственной границы Украины через недействующие пункты пропуска и пребывания на временно оккупированных территориях", - говорится в сообщении пресс-службы ГПСУ.

Пограничники установили, что такие факты действительно имели место. Был составлен протокол об административном нарушении по ст.204-2 КУоАП (Нарушение порядка въезда/выезда на/с ТОТУ) и запрещен им въезд в Украину сроком на 3 года.

Ранее сообщалось, что Служба безопасности Украины запретила въезд 140 российским деятелям культуры, в том числе 50 лицам с 3 декабря 2015 года, на территорию украины.

Ранее СБУ запретила въезд на территорию страны певице Наташе Королевой (настоящая фамилия Порывай).

В конце августа прошлого года СБУ запретила въезд на территорию страны 16 российским журналистам и деятелям культуры.

Въезд на территорию Украины запрещен публицистам Владимиру Кучеренко, Егору Холмогорову и Михаилу Хазину. Кроме того, в список персон нон-грата в Украине попали следующие представители российского шоу-бизнеса: Олег Газманов, Иосиф Кобзон, Валерия, Иосиф Пригожин, Сергей Безруков, Михаил Боярский, Николай Расторгуев, Иван Охлобыстин, Михаил Пореченков, Григорий Лепс, Жерар Депардье, Стас Пьеха и Никита Михалков.

Минкульт Украины также составил "белый список" иностранных деятелей культуры. Большинство в этом списке, который возглавил Андрей Макаревич, - российские деятели различных областей культуры. Но есть и американские и европейские актеры, музыканты, режиссеры: Вим Вендерс, Педро Альмодовар, Джордж Клуни, Мила Йовович и другие.