ЕС выделит на реформу госуправления в Украине 104 млн евро

Из общей помощи Евросоюза 90 млн евро будет распределено через бюджет, 14 млн евро пойдет на дополнительную техническую помощь.
Согласно материалам к презентации команд поддержки реформ, программа на 2016-2020 годы предусматривает общий бюджетный взнос ЕС в размере 104 млн евро, в том числе 90 млн евро на бюджетную поддержку и 14 млн на дополнительную техническую помощь.
Напомним, что 1 мая в Украине вступил в силу новый закон "О государственной службе". Подробнее о реформе госслужбы читайте в интервью Инны Ведерниковой с главой Национального агентства по вопросам государственной службы Константином Ващенко в "Зеркале недели. Украина".
В июле еврокомиссар по вопросам расширения и европейской политики соседства Йоханнес Хан сообщил, что Европейский Союз намерен выделить Украине 90 млн евро на реформу государственной службы. Премьер-министр Украины заявил Владимир Гройсман сообщил, что в этом контексте принята стратегия, в Секретариате Кабмина будет сформирован специальный департамент, который будет заниматься внедрением этой реформы. Также будет создана Группа поддержки реформ при премьер-министре.Интерфакс-Украина , ZN.UA ,