ЕС выделит на реформу госуправления в Украине 104 млн евро

Из общей помощи Евросоюза 90 млн евро будет распределено через бюджет, 14 млн евро пойдет на дополнительную техническую помощь.

Украинские чиновники получат сто миллионов на реформирование самих себя ZN.UA

Первый транш ЕС в размере 10 млн евро на поддержку реформирования государственного управления в Украине должен будет поступить в начале 2017 года.

Согласно материалам к презентации команд поддержки реформ, программа на 2016-2020 годы предусматривает общий бюджетный взнос ЕС в размере 104 млн евро, в том числе 90 млн евро на бюджетную поддержку и 14 млн на дополнительную техническую помощь.

Напомним, что 1 мая в Украине вступил в силу новый закон "О государственной службе". Подробнее о реформе госслужбы читайте в интервью Инны Ведерниковой с главой Национального агентства по вопросам государственной службы Константином Ващенко в "Зеркале недели. Украина".

В июле еврокомиссар по вопросам расширения и европейской политики соседства Йоханнес Хан сообщил, что Европейский Союз намерен выделить Украине 90 млн евро на реформу государственной службы. Премьер-министр Украины заявил Владимир Гройсман сообщил, что в этом контексте принята стратегия, в Секретариате Кабмина будет сформирован специальный департамент, который будет заниматься внедрением этой реформы. Также будет создана Группа поддержки реформ при премьер-министре.