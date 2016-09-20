ЕС выделит 1,3 млн евро на реформу Госпогранслужбы Украины

В ГПСУ ждут европейских денег, экспертов и технологий.

Европейские эксперты помогут реформировать ГПСУ dpsu.gov.ua

Европейский союз выделит 1,3 млн евро для нужд реформирования Госпогранслужбы Украины, сообщил первый заместитель председателя ГПСУ Василий Серватюк 20 сентября.

Как сообщают "Українські новини", Серватюк рассказал, что с сегодняшнего дня начинает работу twining-проект ЕС и Госпогранслужбы по оказанию экспертной помощи в реформировании ведомства, который предусматривает ежедневные консультации европейских экспертов с украинскими специалистами, помощь в разработке правовой базы и стратегии интегрированного контроля над границей.

В рамках проекта в Украине будет также внедрена новая технология по выявлению угнанных автомобилей, в рамках которых ГПСУ получит доступ к базам данных МВД и Интерпола.

Как отметил замглавы ведомства, для реализации программы ЕС выделит 1,3 млн евро на 24 месяца. При этом он отметил, что новые технологии и помощь экспертов для ГПСУ важнее, чем средства ЕС.

Напомним, в июне в Украине начала работу миссия Соединенных Штатов Америки по оценке потребностей реформирования таможенной службы, в состав которой вошли сотрудники таможенного и пограничного ведомств США. Американские эксперты обратили внимание на высокую уязвимость к коррупции украинской таможенной системы, а также озвучили основные рекомендации относительно ее реформирования.