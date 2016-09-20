ЕС выделит 1,3 млн евро на реформу Госпогранслужбы Украины

В ГПСУ ждут европейских денег, экспертов и технологий.
Как сообщают "Українські новини", Серватюк рассказал, что с сегодняшнего дня начинает работу twining-проект ЕС и Госпогранслужбы по оказанию экспертной помощи в реформировании ведомства, который предусматривает ежедневные консультации европейских экспертов с украинскими специалистами, помощь в разработке правовой базы и стратегии интегрированного контроля над границей.
В рамках проекта в Украине будет также внедрена новая технология по выявлению угнанных автомобилей, в рамках которых ГПСУ получит доступ к базам данных МВД и Интерпола.
Как отметил замглавы ведомства, для реализации программы ЕС выделит 1,3 млн евро на 24 месяца. При этом он отметил, что новые технологии и помощь экспертов для ГПСУ важнее, чем средства ЕС.
Напомним, в июне в Украине начала работу миссия Соединенных Штатов Америки по оценке потребностей реформирования таможенной службы, в состав которой вошли сотрудники таможенного и пограничного ведомств США. Американские эксперты обратили внимание на высокую уязвимость к коррупции украинской таможенной системы, а также озвучили основные рекомендации относительно ее реформирования.Українські новини