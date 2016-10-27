ЕС выдал украинцам полмиллиона разрешений на временное проживание в 2015 году

Больше всего украинцев получили удостоверения резидентов ЕС через трудоустройство.

Временные разрешения на проживание в странах ЕС в 2015 году в целом получили 2,6 млн человек Flickr/European Parliament

Граждане Украины получили около 500 тысяч временных видов на жительство в странах-членах Европейского союза в 2015 году, сообщила Статистическая служба Европейского союза (Eurostat).

В отчете статистической службы ЕС отмечается, что временные разрешения на проживание в странах ЕС в 2015 году в целом получили 2,6 млн человек. Это рекордная цифра с начала сбора статистики в 2008 году.

В Eurostat сообщили, что 75.2% (376 тысяч человек) украинцев получили разрешения на проживание через трудоустройство в ЕС, 6,1% (30 тысяч человек) получили карточку резидента через получение образования в учебных заведениях, 5,9% (почти 30 тысяч человек) через семейные обстоятельства, и 12.9% (64 тысяч человек) - по остальным причинам.

Граждане Украины получили 499 992 удостоверений, то есть 19,2% от общего количества разрешений на проживание, выданных в ЕС.

По данным Eurostat, наибольшее количество временных разрешений на проживание после граждан Украины получили американцы - 261 800 человек, китайцы - 167 100, индусы - 135 500, сирийцы - 104 100 и марокканцы - 96 100.

Напомним, что по данным опроса "Рейтинга", 30% опрошенных украинцев скорее хотели бы уехать за границу на постоянное место жительства (почти 65% - скорее не хотели бы). Основные причины для желания выезда за границу на постоянное место жительства - получение лучших условий жизни (53%), желание обеспечить лучшее будущее для детей (41%), отсутствие достойной работы в Украине (32%).