ЕС поможет НАБУ в борьбе с мошенничеством

Европейское управление по борьбе с мошенничеством и Антикорупционною бюро подписали соглашение о сотрудничестве.

НАБУ поможет ЕС контролировать освоение финансовой помощи Украине НАБУ

Национальное антикоррупционное бюро Украины () и Европейское управление по борьбе с мошенничеством (OLAF) в среду, 19 октября, подписали соглашение о сотрудничестве с целью активизации усилий по противодействию мошенничеству, которое вредит финансовым интересам Европейского Союза.

Подписи под документом, который призван скоординировать усилия в борьбе с коррупцией и мошенничеством, поставили директор НАБУ Артем Сытник и директор OLAF Джованни Кесслер, сообщили пресс-службы НАБУ и Представительства ЕС в Украине.

Соглашение предусматривает проведение НАБУ и OLAF совместных следственных действий и обмен информацией, которая является важной для рассмотрения заявлений о совершении мошенничества и нарушений, которые влияют на бюджет ЕС. Партнеры обязались сопособствовать наращиванию обоюдного потенциала. Кроме того, OLAF окажет НАБУ помощь в повышении профессиоанльных навыков сотрудников Бюро.

В пресс-службе НАБУ отметили, соглашение предусматривает также защиту от мошенничества средств, предоставляемых Украине со стороны Еврокомиссии в рамках пакета финансовой поддержки в размере 11 миллиардов евро.

В НАБУ отметили, что OLAF в течение последних двух лет оказывает постоянную поддержку антикоррупционным инициативам в Украине. В частности, при поддержке OLAF в этом году Украина впервые приняла участие в семинаре служб, противодействующих коррупции.

Кроме того, создание НАБУ осуществлялось при активной поддержке директора OLAF Джованни Кесслера.