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ЕС поможет НАБУ в борьбе с мошенничеством

19 октября в 23:36

Европейское управление по борьбе с мошенничеством и Антикорупционною бюро подписали соглашение о сотрудничестве.

Сытник Кесслер
НАБУ поможет ЕС контролировать освоение финансовой помощи Украине
НАБУ
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Европейское управление по борьбе с мошенничеством (OLAF) в среду, 19 октября, подписали соглашение о сотрудничестве с целью активизации усилий по противодействию мошенничеству, которое вредит финансовым интересам Европейского Союза.

Подписи под документом, который призван скоординировать усилия в борьбе с коррупцией и мошенничеством, поставили директор НАБУ Артем Сытник и директор OLAF Джованни Кесслер, сообщили пресс-службы НАБУ и Представительства ЕС в Украине.

Соглашение предусматривает проведение НАБУ и OLAF совместных следственных действий и обмен информацией, которая является важной для рассмотрения заявлений о совершении мошенничества и нарушений, которые влияют на бюджет ЕС. Партнеры обязались сопособствовать  наращиванию обоюдного  потенциала. Кроме того, OLAF окажет НАБУ помощь в повышении профессиоанльных навыков сотрудников Бюро.

В пресс-службе НАБУ отметили, соглашение предусматривает также защиту от мошенничества средств, предоставляемых Украине со стороны Еврокомиссии в рамках пакета финансовой поддержки в размере 11 миллиардов евро.

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В НАБУ отметили, что OLAF в течение последних двух лет оказывает постоянную поддержку антикоррупционным инициативам в Украине. В частности, при поддержке OLAF в этом году Украина впервые приняла участие в семинаре служб, противодействующих коррупции.

Кроме того, создание НАБУ осуществлялось при активной поддержке директора OLAF Джованни Кесслера.

По материалам: ZN.UA
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Тэги НАБУ коррупция ЕС OLAF
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