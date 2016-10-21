ЕС обвинил Россию во вмешательстве в расследование по катастрофе МН17

Туск считает, что история с расследованием является примером "попыток России ослабить ЕС".

Россия вмешивается в расследование по MH17, заявили в ЕС @oivshina

Евросоюз обвинил Россию в попытках нарушить ход расследования катастрофы малазийского пассажирского самолета рейса МН17, которая произошла в небе над Донбассом летом 2014 года.

"Россия продолжает подрывную деятельность - от нарушений воздушного пространства ЕС, кампаний дезинформации и кибератак, вмешательства в политические процессы в ЕС и стран за его пределами, применения гибридных средств на Балканах до вмешательства в ход расследования катастрофы самолета рейса МН-17", - сказал председатель Евросовета Дональд Туск в ночь на пятницу на пресс-конференции по итогам первого дня саммита ЕС, сообщает "Интерфакс-Украина".

Туск также заявил, что лидеры стран Евросоюза "выразили полную поддержку усилий правительства Нидерландов в продолжающемся расследовании".

По словам главы Евросовета, вмешательство в ход расследования катастрофы авиалайнера является одной из "попыток России ослабить ЕС".

Как сообщалось, российская сторона так и не передала Международной следственной группе, ответственной за расследование катастрофы авиалайнера МН17, новые данные радаров о наличии которых заявила ранее.

Напомним, Боинг-777 Малайзийских авиалиний, следовавшего рейсом MH17 Амстердам - Куала-Лумпур был сбит 17 июля 2014 года над оккупированной территорией Донецкой области. Все 298 человек, которые находились на борту самолета, погибли.

28 сентября 2016 года международные следователи в своем промежуточном отчете первого этапа работы Совместной следственной группы (Joint Investigation Team, JIT) подтвердили причастность России к уничтожению MH17.

Подробнее о последнем отчете JIT читайте в статье Владимира Кравченко "МН17: за полшага до истины. Следователи установили российские корни "Бука" на сайте ZN.UA.