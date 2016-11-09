ЕС может дать "зеленый свет" для безвиза с Украиной уже на следующей неделе

На следующей неделе возможно достижение договоренности о механизмах прекращения безвизовых режимов, принятие которых может разблокировать окончательное решение об отмене виз для Украины.

До достижения договоренности относительно отмены безвизовых режимов, начало переговоров между Советом ЕС и Европарламентом о безвизе для Украины невозможно siaivo / Depositphotos

Послы стран Европейского союза могут предоставить "зеленый свет" для начала переговоров между Советом ЕС и Европейским парламентом в отношении безвизового режима для граждан Украины в среду, 16 ноября.

На следующей неделе возможно достижение договоренности о механизмах прекращения безвизовых режимов для граждан стран, имеющих его, если ЕС сочтет это необходимым, сообщает "Радіо Свобода".

До достижения договоренности относительно отмены безвизовых режимов, начало переговоров между Советом ЕС и Европарламентом о безвизе для Украины невозможно.

Ранее сообщалось, что Совет Европы, Еврокомиссия и Европарламент сейчас рассматривают механизм приостановки безвизового режима, предложенный Словакией, принятие которого может разблокировать окончательное решение об отмене виз для Украины.

Европейский союз отложил рассмотрение вопроса либерализации визового режима для Украины в связи с внутренней дискуссией в ЕС по поводу полномочий реагирования на миграционный кризис.

В тоже время президент Украины Петр Порошенко заявил, что Евросоюз должен завершить все внутренние процедуры для предоставления Украине безвизового режима до 24 ноября. Данную информацию подтвердила евродепутат, докладчик по Украине Мария Габриель, которая указала, что Европарламент должен рассмотреть вопрос отмены виз для Украины до саммита Украина-ЕС, намеченного на этот день.