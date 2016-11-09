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ЕС может дать "зеленый свет" для безвиза с Украиной уже на следующей неделе

9 ноября в 00:31

На следующей неделе возможно достижение договоренности о механизмах прекращения безвизовых режимов, принятие которых может разблокировать окончательное решение об отмене виз для Украины.

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До достижения договоренности относительно отмены безвизовых режимов, начало переговоров между Советом ЕС и Европарламентом о безвизе для Украины невозможно
siaivo / Depositphotos

Послы стран Европейского союза могут предоставить "зеленый свет" для начала переговоров между Советом ЕС и Европейским парламентом в отношении безвизового режима для граждан Украины в среду, 16 ноября.

На следующей неделе возможно достижение договоренности о механизмах прекращения безвизовых режимов для граждан стран, имеющих его, если ЕС сочтет это необходимым, сообщает "Радіо Свобода".

До достижения договоренности относительно отмены безвизовых режимов, начало переговоров между Советом ЕС и Европарламентом о безвизе для Украины невозможно.

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Ранее сообщалось, что Совет Европы, Еврокомиссия и Европарламент сейчас рассматривают механизм приостановки безвизового режима, предложенный Словакией, принятие которого может разблокировать окончательное решение об отмене виз для Украины.

Европейский союз отложил рассмотрение вопроса либерализации визового режима для Украины в связи с внутренней дискуссией в ЕС по поводу полномочий реагирования на миграционный кризис.

В тоже время президент Украины Петр Порошенко заявил, что Евросоюз должен завершить все внутренние процедуры для предоставления Украине безвизового режима до 24 ноября. Данную информацию подтвердила евродепутат, докладчик по Украине Мария Габриель, которая указала, что Европарламент должен рассмотреть вопрос отмены виз для Украины до саммита Украина-ЕС, намеченного на этот день.

По материалам: Радіо Свобода
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Тэги Украина виза Европа Европарламент
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2 комментария
  • Сергей Хохолкин Сегодня, 01:13 Nickolay Andrusenko Больше читайте здесь: http://zn.ua/UKRAINE/es-mozhet-dat-zelenyy-svet-dlya-bezviza-s-ukrainoy-uzhe-na-sleduyuschey-nedele-229628_.html И скольких коррупционеров ты выявил?А сколько создал рабочих мест?И кто тебе виноват что ты такой несчастный?И чем плох безвизовый режим?Ты сам хоть понял что и зачем ты написал?По крайней мере у простого люда перестанут расти оленьи рога от кисилевской жвачки. Ответить Цитировать Пожаловаться
  • Nickolay Andrusenko Сегодня, 00:52 Вы все уже надоели с этим безвизом. Можно подумать, что панацея от нашей хреновой жизни. Кто при этой нищете будет ездить в Европу? Те, у кого есть деньги и они колесят по ней, этот безвиз не нужен, а простой люд живет в режиме выживания, ему не до Европы. Вместо того, чтобы производство налаживать и искоренять коррупцию (болезнь нации), занимаются разговорами и писанием бумажек. Это уже обрело вид замыливания глаз. Ответить Цитировать Пожаловаться
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