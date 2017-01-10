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ЕС готов дать Украине на энергоэффективность 100 миллионов евро

10 января в 22:43

Деньги пойдут на наполнение Фонда энергоэффективности. 

Владимир Гройсман1
ЕС пообещал Гройсману деньги на энергосбережение
Правительственный портал

Евросоюз готов предоставить Украине 100 миллионов евро для наполнения Фонда энергоэффективности, сообщил вице-президент Еврокомиссии по вопросам Энергетического союза Марош Шевчович в телефонном разговоре с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом, сообщается на сайте правительства. 

"Марош Шевчович заверил, что ЕС поддерживает усилия правительства по реформированию энергетического сектора Украины. Он проинформировал о готовности ЕС выделить Украине 100 миллионов евро для наполнения Фонда энергоэффективности, отметив необходимость принятия украинским парламентом законов о Фонде энергоэффективности, о рынке электроэнергии, о регуляторе в сферах энергетики и коммунальных услуг", - говорится в сообщении пресс-службы. 

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Стороны также обсудили практические вопросы сотрудничества Украины и Европейского Союза в энергетической сфере, в частности относительно обеспечения украинских и европейских потребителей природным газом. 

Как сообщалось, 13 июля Кабинет министров Украины одобрил создание Фонда энергоэффективности.

По материалам: ZN.UA
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