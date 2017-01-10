ЕС готов дать Украине на энергоэффективность 100 миллионов евро

Деньги пойдут на наполнение Фонда энергоэффективности.

ЕС пообещал Гройсману деньги на энергосбережение Правительственный портал

Евросоюз готов предоставить Украине 100 миллионов евро для наполнения Фонда энергоэффективности, сообщил вице-президент Еврокомиссии по вопросам Энергетического союза Марош Шевчович в телефонном разговоре с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом, сообщается на сайте правительства.

"Марош Шевчович заверил, что ЕС поддерживает усилия правительства по реформированию энергетического сектора Украины. Он проинформировал о готовности ЕС выделить Украине 100 миллионов евро для наполнения Фонда энергоэффективности, отметив необходимость принятия украинским парламентом законов о Фонде энергоэффективности, о рынке электроэнергии, о регуляторе в сферах энергетики и коммунальных услуг", - говорится в сообщении пресс-службы.

Стороны также обсудили практические вопросы сотрудничества Украины и Европейского Союза в энергетической сфере, в частности относительно обеспечения украинских и европейских потребителей природным газом.

Как сообщалось, 13 июля Кабинет министров Украины одобрил создание Фонда энергоэффективности.