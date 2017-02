Энергоснабжение Донецкой фильтровальной станции восстановлено - ОБСЕ

Flickr/OSCE Special Monitoring Mission to Ukraine

Специальная мониторинговая миссияподтвердила возобновление энергоснабжения Донецкой фильтровальной станции.

"СММ возвратилась на Донецкую фильтровальную станцию. На этот раз свет есть", - говорится в сообщении миссии в Twitter.

Согласно сообщению ОБСЕ, первый заместитель главы СММ Александр Хуг в связи с этим указал, что фильтровальная станция является гражданским объектом, который нельзя подвергать риску или превращать в военную цель.

#OSCE SMM back to Donetsk filtration station. This time lights on pic.twitter.com/48jroOjaG9