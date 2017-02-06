Энергоснабжение Донецкой фильтровальной станции восстановлено - ОБСЕ

Фильтровальная станция – это гражданский объект, который нельзя подвергать риску, напомнили в ОБСЕ.

В ОБСЕ сообщили о положительных сдвигах в работе Донецкой фильтровальной станции Flickr/OSCE Special Monitoring Mission to Ukraine

Специальная мониторинговая миссияподтвердила возобновление энергоснабжения Донецкой фильтровальной станции.

"СММ возвратилась на Донецкую фильтровальную станцию. На этот раз свет есть", - говорится в сообщении миссии в Twitter.

Согласно сообщению ОБСЕ, первый заместитель главы СММ Александр Хуг в связи с этим указал, что фильтровальная станция является гражданским объектом, который нельзя подвергать риску или превращать в военную цель.

#OSCE SMM back to Donetsk filtration station. This time lights on pic.twitter.com/48jroOjaG9 — OSCE SMM Ukraine (@OSCE_SMM) 6 лютого 2017 р.

Ранее Хуг сообщал, что в результате обстрелов жители Авдеевки остались без электричества, тепла и воды. Сложности с водоснабжением возникли из-за перебоев в работе фильтровальной станции в Ясиноватой.

Напомним, 5 февраля президент Украины Петр Порошенко сообщил о восстановлении электроснабжения Авдеевки Донецкой области после завершения ремонтных работ на поврежденных в ходе обстрелов линиях электропередач.

Позднее сообщалось, что в городе восстановлено уличное освещение, теплоснабжение переведено с аварийного на стабильный режим. В городе продолжаются работы по восстановлению поврежденных обстрелами жилых домов.