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Энергоснабжение Донецкой фильтровальной станции восстановлено - ОБСЕ

6 февраля в 11:13

Фильтровальная станция – это гражданский объект, который нельзя подвергать риску, напомнили в ОБСЕ.

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В ОБСЕ сообщили о положительных сдвигах в работе Донецкой фильтровальной станции
Flickr/OSCE Special Monitoring Mission to Ukraine
Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ подтвердила возобновление энергоснабжения Донецкой фильтровальной станции.

"СММ возвратилась на Донецкую фильтровальную станцию. На этот раз свет есть", - говорится в сообщении миссии в Twitter.

Согласно сообщению ОБСЕ, первый заместитель главы СММ Александр Хуг в связи с этим указал, что фильтровальная станция является гражданским объектом, который нельзя подвергать риску или превращать в военную цель.

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Ранее Хуг сообщал, что в результате обстрелов жители Авдеевки остались без электричества, тепла и воды. Сложности с водоснабжением возникли из-за перебоев в работе фильтровальной станции в Ясиноватой. 

Напомним, 5 февраля президент Украины Петр Порошенко сообщил о восстановлении электроснабжения Авдеевки Донецкой области после завершения ремонтных работ на поврежденных в ходе обстрелов линиях электропередач.

Позднее сообщалось, что в городе восстановлено уличное освещение, теплоснабжение переведено с аварийного на стабильный режим. В городе продолжаются работы по восстановлению поврежденных обстрелами жилых домов.

По материалам: ZN.UA
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Тэги Донецк ОБСЕ электричество
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1 комментарий
  • Миша Кацман Сегодня, 11:37 ОБДРОЧЕНЦЫ ГОВЕННОГО РУССКОГО МИРА РАС)(ЕРАЧИЛИ СТАНИЮ - ЭТО ОЧЕНЬ ХОРОШО !!! ПУСТЬ ТЕПЕРЬ ТОНУТ В СОБСТВЕННОМ ДЕРЬМЕ ВМЕСТЕ СО СОВИМИ ЧЛЕНОСОСАМИ И ЛИЗОБЛЮДАМИ, ОРАВШИМИ *ПУТЯН ВВЯДИ* Ответить Цитировать Пожаловаться
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