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Электроснабжение Авдеевки не удалось восстановить из-за отсутствия гарантий безопасности

24 апреля в 20:39

Важнейшие объекты городской инфраструктуры запитаны от генератора.

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Авдеевка снова осталась без света
УНИАН
Электромонтажники не могут приступить к работам по восстановлению поврежденных обстрелами боевиков линий электропередач, чтобы возобновить электроснабжение Авдеевки Донецкой области.

"Из-за отсутствия гарантий прекращения огня в районе обрыва линии со стороны ОРДО, электромонтажники пока не могут начать работы по восстановлению ЛЭП", – сказано в сообщении пресс-центр штаба АТО, распространенном вечером в понедельник, 24 апреля.

Электроэнергия к важнейшим городской объектам инфраструктуры подается от генератора. Таким образом, в частности, отапливаются детские сады и школы Авдеевки.

"Обеспечения электроэнергией жилых районов города происходит поочередно. Телефонная связь в Авдеевке работает, вода к зданиям города подается в штатном режиме", - уточнили в штабе.

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Напомним, 22 апреля в боевики российско-террористических формирований в очередной раз обстреляли окрестности Авдеевки из минометов, повредив линии электропередач, которые питают город, и обесточив Донецкую фильтровальную станцию.

По материалам: ZN.UA
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Тэги АТО ВСУ ОРДЛО Донбасс Авдеевка
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