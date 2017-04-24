Электроснабжение Авдеевки не удалось восстановить из-за отсутствия гарантий безопасности

Важнейшие объекты городской инфраструктуры запитаны от генератора.
"Из-за отсутствия гарантий прекращения огня в районе обрыва линии со стороны ОРДО, электромонтажники пока не могут начать работы по восстановлению ЛЭП", – сказано в сообщении пресс-центр штаба АТО, распространенном вечером в понедельник, 24 апреля.
Электроэнергия к важнейшим городской объектам инфраструктуры подается от генератора. Таким образом, в частности, отапливаются детские сады и школы Авдеевки.
"Обеспечения электроэнергией жилых районов города происходит поочередно. Телефонная связь в Авдеевке работает, вода к зданиям города подается в штатном режиме", - уточнили в штабе.
Напомним, 22 апреля в боевики российско-террористических формирований в очередной раз обстреляли окрестности Авдеевки из минометов, повредив линии электропередач, которые питают город, и обесточив Донецкую фильтровальную станцию.ZN.UA