Экспертизы указывают на подрыв складов боеприпасов в Балаклее

Окончательный результат экспертизы, каким образом был осуществлен подрыв хранилища в Балаклее, будет сделан в ближайшее время.

В Балаклее действовала диверсионно-разведывательная группа dsns.gov.ua

Экспертизы однозначно указывают подрыв хранилища боеприпасов на складе в Балаклеее, сообщил министр обороны Украины Степан Полторак.

"Сейчас идет следствие по выяснению причин событий той ночи, когда произошло ЧП в Балаклее. Главной версией является террористический акт, работа диверсионно-разведывательной группы", - сказал он на встрече с представителями местной власти и общественности города.

"Проводятся экспертизы, чтобы выяснить каким образом был осуществлен подрыв хранилища. В ближайшее время будем иметь результат. Однозначно, все эксперты делают вывод, что это был именно подрыв хранилища", - добавил Полторак.

В ночь на 23 марта в городе Балаклея Харьковской области взорвался большой склад боеприпасов, где хранились артиллерийские и танковые снаряды. СБУ возбудила по факту взрывов в Балаклее уголовное дело и расследует инцидент как диверсию. Кроме того, военная прокуратура возбудила по данным фактам уголовное производство по статье "Халатность".

Подробнее о масштабном пожаре на складах боеприпасов в Харьковской области читайте в статье Сергея Жукова "Склад проблем" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".