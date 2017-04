Экспертиза подтвердила принадлежность голоса на записях по MH17 Дубинскому – СМИ

Журналисты нашли сослуживца полковника Дубинского, который стал лидером самообороны Запорожья.

Bellingcat

Результаты технического анализа записей переговоров и собранные свидетельства подверждают, что голос организатора транспортировки, из которого был сбит малайзийский "Боинг", принадлежат российскому офицеру Сергею Дубинскому, известному как "Хмурый".

Об этом говорится в расследовании "Новой газеты". Так, журналисты связались с человеком, много лет знающим Дубинского лично – ветераном боевых действий в Афганистане, а ныне – лидером самообороны Запорожья Сергеем Тиуновым. По его словам, он обсуждал с Дубинским последствия трагедии МН17.

Отмечается, что в конце 1980-х Туинов и Дубинский проходили службу в разведроте 181 полка в Афганистане. В 2014 году Тиунов, благодаря знакомству с Дубинским, смог вывезти из плена "ДНР" несколько десятков украинских бойцов. Сейчас Тиунов опасается за жизнь Дубинского, которого называет ключевым свидетелем в деле об уничтожении МН17, и может пролить свет на обстоятельства трагедии и назвать фамилии тех, кто отдавал приказ об атаке пассажирского лайнера.

На прямой вопрос журналиста о том, узнает ли он на записях, опубликованных JIT и СБУ, голос Дубинского, Тиунов ответил следующее: "Будем говорить так: человек, который в записях [телефонных разговоров, представленных] СБУ подписан как боевик "Хмурый", очень сильно [голосом] похож на Дубинского. Я допускаю, что это именно он".

Журналистам также удалось связаться с Дубинским по телефону, чтобы передать ему послание от Тиунова. Полученную запись они использовали для проведения фоноскопического исследования, направленного на сравнение голосов, записанных в телефонном разговоре и материалах СБУ.

Отмечается, что сначала "Новая газета" обратилась к специалистам московского бюро независимой экспертизы "Версия". Там журналистам заявили, что исследование может обернуться для организации "серьезными политическими последствиями", но через сутки все же согласились провести исследование.

Согласно результатам специалиста, "осуществить достоверные идентификационные исследования фигурантов по голосу и звучащей речи не представляется возможным из-за низких характеристик по битрейту, общему потоку, битовой глубине и частоте". В то же время, в выводах указывается, что "Динамика, моторика, абертонация, состав и структура пауз хезитации, эмоциональная насыщенность голосов и звучащей речи фигурантов свидетельствуют о произношении в рамках телефонных диалогов заученных текстов, либо прочтении текстов с носителей".

Эксперт (инженер-радиоэлектроник) Юрий Макеев заключил, что на пленке, опубликованной СБУ, звучит сымитированный голос Дубинского.

Еше одно исследование голосов "Новая газета" попросила провести экспертов экспертов по анализу речи из Института нейрологии и физиологии Гётеборгского университета в Швеции (Institute of Neuroscience and Physiology, University of Gothenburg). Фоноскопический анализ был проведен в лаборатории Voxalys (осуществляет криминалистические экспертизы по заказу прокуратуры, полиции и судов Швеции) методом "слепого теста" без погружения в контекст и в соответствии с инструкциями Международной ассоциации криминалистической фонетики и акустики (IAFPA).

Отмечается, что шведские специалисты, анализируя исключительно технические параметры записей, оценивали сходство голосов по девятибалльной шкале (от "-4" до "+4", где "+4" соответствует наивысшей степени совпадения исследуемых голосов). Результаты независимых экспертов поддерживают гипотезу о том, что сравниваемые голоса принадлежат одному и тому же человеку (+2 балла).

Как сообщалось, группа журналистов-расследователей Bellingcat идентифицировала члена террористической организации "ДНР" с позывным "Хмурый". Он участвовал в операции по переброске в Донецкую область российского ЗРК "Бук", из которого сбили малазийский "Боинг" MH17. Ранее СБУ, опубликовавшая летом 2014 года записи телефонных разговоров террористов о транспортировке "Бука", идентифицировала "Хмурого" как Сергея Николаевича Петровского.

3 марта сообщалось, что группа расследователей Bellingcat нашла новые доказательства, что российский военный Сергей Николаевич Дубинский, 1962 года рождения является "Хмурым", причастным к катастрофе MH17. Одним из подтверджений личности стала фотография с российским актером Иваном Охлобыстиным, которую Дубинский опубликовал в Одноклассниках. Охолобыстин подтвердил, что у Дубинского был псевдоним "Хмурый" и "Петровский" и он был в подчинении Стрелкова-Гиркина в Славянске и Донецке.

Напомним, 17 июля 2014 года был сбит "Боинг-777" рейса MH17 "Малайзийских авиалиний" в небе над Донецкой областью, в зоне боевых действий рядом с поселком Шахтерск. Самолет летел рейсом "Амстердам-Куала-Лумпур". Все 298 человек, которые находились на борту самолета, погибли.