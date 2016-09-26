Экспертиза подтвердила, что полицейских в Днепре убил Пугачев

У преступника было два пистолета, но оружие пока не нашли.

Александра Пугачева опознали три свидетеля Арсен Аваков/Facebook

По делу об убийстве двоих полицейских в минувшее воскресенье в Днепре опрошено 37 свидетелей. Есть три человека, которые опознали предполагаемого преступника – Александра Пугачева, заявил первый замглавы Национальной полиции – начальник криминальной полиции Вадим Троян.

По его словам, также была проведена дактилоскопическая экспертиза, которая показала, что лицо, подозреваемое в расстреле двух полицейских и находящееся с огнестрельным ранением живота в областной больнице им. Мечникова, является Александром Пугачевым, который в 2003 году был осужден в Донецке. Также экспертиза показала, что пуля, которой был ранен Пугачев, была выпущена из пистолета полицейского Артема Кутушева.

Вадим Троян сообщил, что в квартире Пугачева были проведены обыски, проведена экспертиза его автомобиля. Назначено еще 23 экспертизы, в том числе ДНК.

Первый замглавы Нацполиции также рассказал, что на момент бегства у Александра Пугачева было два пистолета – принадлежавший ему и отобранный у полицейского. Оба пистолета до сих пор не обнаружены.

Сам Пугачев в настоящее время отказывается от дачи показаний, ссылаясь на ст.63 Конституции Украины (лицо не несет ответственности за отказ давать показания или объяснения в отношении себя).

Напомним, утром 25 сентября в Днепре водитель автомобиля Citroen застрелил патрульного полицейского Артема Кутушева, который остановил его автомобиль за нарушение правил дорожного движения. Сотрудник патрульной полиции погиб на месте, а его напарница Ольга Макаренко получила ранения. Впоследствии она скончалась в больнице во время операции.

В убийстве патрульных подозревают 33-летнего жителя города Торез Донецкой области Александра Пугачева. Советник министра внутренних дел, народный депутат Антон Геращенко сообщил, что Пугачев является бывшим бойцом батальона "Торнадо".

Позже министр МВД Арсен Аваков сообщил, что убийца полицейских задержан. Он получил ранение в перестрелке с правоохранителями и ему сделали операцию в одной из больниц Днепра.