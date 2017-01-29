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Экс-заместитель главы Генштаба: армию пытались использовать против Майдана

29 января в 14:57

По его словам, у внутренних служб не хватало сил, чтобы подавить демонстрантов по всей Украине.

Думанський
Думанский подал рапорт об отставке, когда армию попыталисть использовать против Майдана.
В разгар Революции достоинства, когда схватки продолжались на улицах Грушевского, Институтской и на Майдане Незалежности в Киеве, режим Виктора Януковича пытался использовать против участников протестов Вооруженные силы Украины.

Об этом, как сообщает УНИАН, рассказал генерал-лейтенант Юрий Думанский, который в те времена был заместителем начальника Генштаба. Он подал рапорт об отставке, объяснив это тем, что "происходит втягивание военных в гражданский конфликт".

"У МВД не хватало сил, чтобы противостоять тем людям, которые вышли на улицы Киева. Кроме того, в различных регионах страны стихийно возникали такие Майданы: во Львове, Хмельницком, Одессе, Николаеве. Машина насилия в лице МВД и СБУ не имела ресурса, и они стали требовать, чтобы ВСУ дополнительно выделили силы и средства. Планировалось, что ВСУ должны будут передать военные части внутренних войск, чтобы усилить противодействие. ВСУ постепенно могли втянуть в этот конфликт", - пояснил Думанский.

Он добавил, что Вооруженные силы отказались помогать внутренним службам, пояснив, что передача военных частей противозаконна.

Подробнее о ситуации с расследованием преступлений против Евромайдана читайте в статье Евгении Закревской "Обратная сторона очевидности" и о расследовании преступлений на Майдане читайте в интервью с главой Департамента специальных расследований ГПУ Сергеем Горбатюком в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".

По материалам: УНИАН
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Тэги Майдан Украина ВСУ революции
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