Экс-заместитель главы Генштаба: армию пытались использовать против Майдана

Я уже с ZN.ua

Обзор самых важных и актуальных политических, экономических и социально-культурных событий в Украине и за рубежом.

"Люди, которые голосуют за неудачников, воров, предателей и мошенников, не являются их жертвами. Они соучастники..." Джордж Оруэлл

По его словам, у внутренних служб не хватало сил, чтобы подавить демонстрантов по всей Украине.

Думанский подал рапорт об отставке, когда армию попыталисть использовать против Майдана.

В разгар Революции достоинства, когда схватки продолжались на улицах Грушевского, Институтской и на Майдане Незалежности в Киеве, режим Виктора Януковича пытался использовать против участников протестов Вооруженные силы Украины.

Об этом, как сообщает УНИАН, рассказал генерал-лейтенант Юрий Думанский, который в те времена был заместителем начальника Генштаба. Он подал рапорт об отставке, объяснив это тем, что "происходит втягивание военных в гражданский конфликт".

"У МВД не хватало сил, чтобы противостоять тем людям, которые вышли на улицы Киева. Кроме того, в различных регионах страны стихийно возникали такие Майданы: во Львове, Хмельницком, Одессе, Николаеве. Машина насилия в лице МВД и СБУ не имела ресурса, и они стали требовать, чтобы ВСУ дополнительно выделили силы и средства. Планировалось, что ВСУ должны будут передать военные части внутренних войск, чтобы усилить противодействие. ВСУ постепенно могли втянуть в этот конфликт", - пояснил Думанский.

Он добавил, что Вооруженные силы отказались помогать внутренним службам, пояснив, что передача военных частей противозаконна.

Подробнее о ситуации с расследованием преступлений против Евромайдана читайте в статье Евгении Закревской "Обратная сторона очевидности" и о расследовании преступлений на Майдане читайте в интервью с главой Департамента специальных расследований ГПУ Сергеем Горбатюком в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".