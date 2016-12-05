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Экс-руководителей областной миграционной службы посадили на пять лет

5 декабря в 20:33

Должностные лица требовали взятку у своего подчиненного. 

взятка коррупция
Областных чиновников посадили за взятку
DenisNata / Depositphotos

Галицкий районный суд города Львова приговорил бывших руководителей главного управления Государственной миграционной службы Украины во Львовской области к 5 годам лишения свободы, сообщается на сайте львовской областной прокуратуры.   

"Начальника главного управления Государственной миграционной службы Украины во Львовской области Александра Погорецкого и его первого заместителя Ореста Барана суд признал виновными и назначил наказание в виде 5 лет лишения свободы с лишением права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных функций на срок 3 года и конфискацией имущества", - заявили в областной прокуратуре. 

В сентябре 2014 года подсудимых разоблачили на получении взятки на сумму 2 тыс. долларов и 4 тыс. гривень, за которую ему обещали не создавать препятствий в его служебной деятельности. 

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Как сообщалось, пойманный на взятке львовский чиновник вышел под залог в 2 млн грн.

По материалам: ZN.UA
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Тэги область Львов должность миграция служба Украина государство прокуратура взятка конфискация срок органы
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