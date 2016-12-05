Экс-руководителей областной миграционной службы посадили на пять лет

Должностные лица требовали взятку у своего подчиненного.

Областных чиновников посадили за взятку DenisNata / Depositphotos

Галицкий районный суд города Львова приговорил бывших руководителей главного управления Государственной миграционной службы Украины во Львовской области к 5 годам лишения свободы, сообщается на сайте львовской областной прокуратуры.

"Начальника главного управления Государственной миграционной службы Украины во Львовской области Александра Погорецкого и его первого заместителя Ореста Барана суд признал виновными и назначил наказание в виде 5 лет лишения свободы с лишением права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных функций на срок 3 года и конфискацией имущества", - заявили в областной прокуратуре.

В сентябре 2014 года подсудимых разоблачили на получении взятки на сумму 2 тыс. долларов и 4 тыс. гривень, за которую ему обещали не создавать препятствий в его служебной деятельности.

Как сообщалось, пойманный на взятке львовский чиновник вышел под залог в 2 млн грн.